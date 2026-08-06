Del total de casos activos, 53.818 cuentan con menores a cargo de la víctima, mientras que la mayoría de ellas son mujeres de entre 31 y 45 años de edad

En lo que va de año, un total de 35 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas

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Dentro del Sistema VioGén, la herramienta de protección de las víctimas de violencia de género en España, el Ministerio del Interior tiene detectados 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género. Según las cifras recogidas por Europa Press, de ese total, 1.165 víctimas están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo.

Según los datos estadísticos de Interior, a 31 de julio de 2026, del total de casos activos, 53.818 cuentan con menores a cargo de la víctima. Además, 1.664 de ellos estaban en riesgo, de los cuales 149 en riesgo alto y 3 en riesgo extremo.

La mayoría de las víctimas son mujeres de entre 31 y 45 años de edad

En cuanto a las edades de las víctimas dentro de los casos activos, Interior señala que existen 1.335 víctimas menores de 18 años, 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 48.357 de 31 a 45, 26.685 de 46 a 64 y 2.533 de 65 y más años.

La estadística también refleja que hay 13.464 casos de "especial relevancia", es decir, aquellos en los que "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal". En lo que va de año, un total de 35 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

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Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.885 casos activos; la Comunidad Valenciana, con 17.111; la Comunidad de Madrid, con 12.591; Canarias, con 6.462; Galicia, con 6.188; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.776; Castilla y León, con 5.586; Islas Baleares, con 4.306; Extremadura, con 2.967; Aragón, con 2.436, y Principado de Asturias, con 2.293.

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Qué es el Sistema VioGén

Se trata de una herramienta activa desde el año 2007, creada por el Ministerio del Interior, actualmente dirigido por Fernando Grande-Marlaska, cuyo objetivo consiste en mejorar la protección de las víctimas de violencia de género en España.

Tal y como explica Interior en su página web, este Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género permite coordinar diversas instituciones, entre ellas policía, juzgados, servicios sociales y centros penitenciarios, con el objetivo de facilitar la investigación de los diferentes casos y evaluar el riesgo de nuevas agresiones a través de revisiones periódicas.

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El sistema clasifica los casos en cinco niveles de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto o extremo), según los cuales se establecen medidas de protección y vigilancia policial ajustadas a cada necesidad, explican en el portal.