Hallan sin vida a un hombre tras producirse un incendio en una vivienda en Arteixo, A Coruña

El cuerpo fue recuperado durante las tareas de desescombro y las causas que originaron el fuego son desconocidas por el momento

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ArteixoLos Bomberos de Arteixo han localizado en la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda en Arteixo (A Coruña) tras producirse un incendio en el interior de la misma.

Ha sido hallado en una habitación de la casa, ubicada en el lugar de Rañobre, en la parroquia de Oseiro, durante las labores de refrigeración y de retirada de escombros en esta estancia.

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El cuerpo fue recuperado durante las tareas de desescombro y las causas que originaron el fuego son desconocidas por el momento

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 07.15 horas, a través de una llamada de la Guardia Civil. Según la información facilitada a los gestores de emergencias, estaba ardiendo una vivienda en la que podría haber personas en el interior.

De inmediato, se dio aviso a los Bomberos de Arteixo, al 061, a la Policía Local y a Protección Civil. Poco después, los efectivos desplazados al lugar comunicaron que el incendio estaba controlado, aunque continuaban con las labores de refrigeración y la retirada de escombros en la estancia donde se había iniciado el fuego.

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Fue durante la realización de estas tareas cuando los bomberos localizaron el cuerpo sin vida del hombre en el interior de la habitación. La causa que originó el fuego se desconoce por completo, según fuentes de los efectivos de extinción consultadas, que precisan que el individuo está pendiente de ser identificado.