Los bomberos dan por estabilizado el incendio intencionado de El Saler, Valencia

Los medios de extinción logran contener el perímetro del incendio de El Saler, en Valencia: todo apunta a que fue intencionado

Compartir







El SalerTras el duro trabajo de los equipos, el incendio forestal que se declaró este jueves en la Devesa de El Saler, en Valencia, y que este viernes se ha confirmado que ha sido intencionado, ha sido dado por estabilizado, según confirman los bomberos municipales y ratifica Emergencias de la Generalitat.

En 'Informativos Telecinco' hemos tenido acceso a unas imágenes en las que se ve cómo la dirección del viento hace que el incendio y el humo avance sin control. Esta situación es la que, en muchas ocasiones, complica las tareas de extinción, pero nunca lo habíamos visto de manera tan clara. En las imágenes se ve la columna de humo acelerada y cómo durante un tiempo se dirige hacia el mar. Sin embargo, en cuestión de minutos empieza a subir hasta que cambia totalmente y se adentra en la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Víctor, un joven pintor aspirante a bombero forestal

El incendio, estabilizado

Afortunadamente, el incendio forestal de El Saler ha sido dado por estabilizado este viernes a las 15.55 horas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana en un mensaje publicado en 'X'.

El fuego se declaró sobre las 13.00 horas de este jueves y obligó a declarar la situación 2 del Plan especial de Incendios Forestales (PEIF) y a evacuar a los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y residentes en los campings de la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, señalan un "descarte claro" de causas naturales en el origen del incendio en el parque natural de El Saler, y apuntan a un "impacto directo de llama".