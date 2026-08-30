El migrante habrá intentado entrar a nado desde Marruecos o bien se lanzó al mar desde alguna embarcación

Un buque militar alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua en las inmediaciones de Punta Almina

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CeutaLa Guardia Civil de Ceuta ha localizado en el mar el cadáver de un joven migrante subsahariano que presuntamente intentó entrar a nado y falleció ahogado.

Según ha informado este domingo a EFE un portavoz del instituto armado, el hallazgo se produjo a última hora de la noche de este sábado cuando un buque militar alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua en las inmediaciones de Punta Almina, en la bahía norte de la ciudad.

Intentó entrar a nado

La unidad de los GEAS de la Guardia Civil acudió a la zona y recogió del mar el cuerpo de un migrante subsahariano que únicamente llevaba puesto traje de neopreno y que llevaba poco tiempo sin vida.

La zona tan alejada de la frontera del cuerpo indica que el migrante presuntamente intentó entrar a nado desde Marruecos o bien se lanzó al mar desde alguna embarcación, no pudiendo alcanzar la costa.

El cuerpo ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo para la realización de la autopsia.