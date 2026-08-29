En la mayoría de centros educativos se han implementado medidas de seguridad en la entrada, salida y durante la jornada escolar

Los ciudadanos de Ceuta cambian sus rutinas tras la entrada masiva: más seguridad, menos espacios y ambiente de crisis

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La situación sigue siendo muy crítica en Ceuta donde muchos vecinos ya han comenzado a salir de las calles a protestar frente a la Delegación del Gobierno para pedir una solución que no llega casi un mes después desde que se produjo el asalto masivo en la ciudad autónoma.

De cara al comienzo de septiembre y la vuelta al cole, muchos son los que siguen preocupados por la seguridad de los más pequeños, por eso muchos centros han adoptado medidas de seguridad tanto en la entrada como a la salida de los centros y también en el desarrollo de la jornada escolar.

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Una de esas medidas es poner a disposición de los alumnos que lo necesiten una atención psicosocial, especialmente por los alumnos de infantil y los de primaria ya que algunos no entienden lo que significa la crisis que viven en sus calles. Pero no solo están destinadas a proteger a los alumnos, sino también a los profesores.

El regreso a la vuelta al cole en Ceuta: el 8 de septiembre

Pero pese a todos los refuerzos que se darán en Ceuta para conseguir una vuelta al cole lo más normal posible, dicen que la preocupación sigue estando presente: "Tengo ganas de volver, pero es que no tenemos normalidad por mucho que la gente lo quiera ver".

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Muchos vecinos denuncian que el Gobierno de España no se está preocupando por la infancia y por la seguridad y el desarrollo educativo normal de los más pequeños, pero tampoco trata de proteger a los adultos, que se sienten igual de desprotegidos que el primer día.

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El 8 de septiembre comienzan las clases en la mayoría de centros educativos de Ceuta y muchos profesores y encargados de los centros organizan cómo será la vuelta de este año, un mes después de que se haya producido un asalto que ha paralizado la vida de los miles de vecinos.