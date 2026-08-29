Los supermercados están custodiados por vehículos militares y efectivos del Ejército

Los vecinos hablan de una sensación de inseguridad que ha modificado sus hábitos

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CeutaYa ha pasado un mes desde la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta, pero la crisis continúa dejando huella en la vida cotidiana de la ciudad autónoma. Algunas de las escenas más habituales han cambiado: ir a hacer la compra, pasear por el centro o acudir a la playa son actividades que los vecinos aseguran vivir ahora de una manera muy diferente, en una ciudad donde la presencia de las fuerzas de seguridad se ha intensificado.

Los supermercados están custodiados por vehículos militares, efectivos del Ejército y servicios de seguridad privada, mientras que en otros puntos de la ciudad también se han reforzado los controles. Los vecinos hablan de una sensación de inseguridad que ha modificado sus hábitos y de una mayor preocupación a la hora de salir de casa, especialmente por la noche. También el centro de Ceuta presenta una imagen distinta, con numerosos migrantes que continúan deambulando o buscando un lugar donde pasar la noche.

La playa del Trampolín, un asentamiento de migrantes

El cambio se hace especialmente visible en algunos de los espacios de ocio de la ciudad. La playa del Trampolín ha dejado de ser un lugar de recreo habitual para los ceutíes. En su lugar, centenares de migrantes se han instalado en asentamientos improvisados construidos con ramas, palos y lonas, a la espera de una solución que todavía no llega.

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También se ha reforzado la seguridad en las inmediaciones del puerto, uno de los principales puntos de salida hacia la península, para impedir que los migrantes puedan acceder a los camiones que embarcan en los ferris. Y en la playa del Tarajal, escenario de la entrada masiva hace un mes, el dispositivo de vigilancia continúa mientras la situación sigue lejos de haberse resuelto: muchos de los migrantes que permanecen en Ceuta aseguran que no tienen intención de regresar a Marruecos.