Iván Sevilla 30 AGO 2026 - 18:50h.

El accidente ocurrió a las 13:12 horas en el Pou Clar de Ontinyent, lugar que el varón disfrutaba con su familia

Desde el consistorio recuerdan a los bañistas la importancia de "evitar conductas que puedan comportar riesgos"

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ValenciaUn hombre de 40 años ha muerto este 30 de agosto después de golpearse la cabeza contra una roca cuando se encontraba disfrutando de un paraje natural ubicado en la localidad de Ontinyent (Valencia).

Según ha informado el ayuntamiento, el fallecido estaba junto a su familia en el entorno fluvial Pou Clar. El accidente se produjo a las 13:12 horas. Del fuerte impacto con la superficie rocosa quedó inconsciente.

A los pocos minutos se desplazaron al lugar numerosos efectivos: sanitarios, bomberos y agentes tanto de Guardia Civil como de Policía Local. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas, no pudieron recuperar al varón.

"Evitar conductas que puedan comportar riesgos", recuerda el consistorio

De nacionalidad colombiana, la víctima residía en Alicante y había viajado a Ontinyent para visitar ese destino paisajístico que baña el río Clariano. En el lugar hay una serie de pozas formados sobre roca calcárea.

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En esas tranquilas láminas de agua suele bañarse la gente que acude a conocer el enclave. Desde el consistorio han trasladado sus condolencias a los seres queridos del fallecido "en estos momentos dolorosos".

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A raíz del suceso, han aprovechado para recordar que es importante extremar las precauciones cuando se va a la zona turística, siguiendo siempre "las indicaciones y normas de uso del paraje".

Sobre todo, en los espacios de baño, se debe actuar "con prudencia y evitar conductas que puedan comportar riesgos". Como, por ejemplo, lanzarse o tirarse al agua desde algún punto elevado.