Celia Molina Madrid, 30 AGO 2026 - 10:08h.

El pasado sábado, un hombre de 49 años se fracturó las dos piernas en la atracción Batman Gotham City Escape de la Warner

El comunicado del Parque Warner de Madrid tras el accidente en una de sus atracciones: "La montaña rusa permanece cerrada"

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El pasado sábado 29 de agosto, un hombre discapacitado sufrió un grave accidente en una de las atracciones del Parque Warner de Madrid, situado en la localidad de San Martín de la Vega. El incidente se produjo en el Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que se convirtió en la primera atracción multi-launch (de lanzamientos múltiples) de España con su puesta en funcionamiento en 2023.

Según fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, consultadas por Europa Press, la víctima, de 49 años, sufrió una fractura abierta en la pierna izquierda, así como otra cerrada en la pierna derecha, quedando en un estado "deplorable", tal y como aseguraron en el programa 'Fiesta' varios testigos del accidente.

El Parque, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguraba que la "atracción se detuvo inmediatamente" y que se iniciaron los "protocolos de emergencia", si bien los testigos afirman que el hombre accidentado no fue "atendido como debería". A día de hoy, el Batman Gotham City Escape permanece cerrado.

Un joven murió tras sufrir un traumatismo en la cabeza

Esta no es, sin embargo, la primera vez que el famoso parque de atracciones se ve envuelto en un incidente con víctimas. Según narró ABC el 13 de agosto del 2005, un joven sevillano de 23 años murió en el 'Hotel Embrujado' tras darse un fuerte golpe en la cabeza. En un primer momento, se creyó que se había desmayado por el contenido de la atracción, en la que se puede disfrutar de efectos especiales de películas de terror como 'El exorcista' o 'Entrevista con el Vampiro'.

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Pero, un día después, la empresa Warner Bros Park emitió un comunicado en el que aclaraba cómo ocurrió: "El fallecimiento del visitante se produjo como consecuencia del forcejeo y escape de las barreras de seguridad que le permitían estar sentado y seguro. El visitante, tras dicho forcejeo, escapó de las barreras y sufrió un golpe debido al movimiento de la atracción", dijeron. La hermana del fallecido, Francisco Javier Infantes, sin embargo, comunicó que la "barra protectora no había funcionado correctamente" y que, por eso, se pudo salir:

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Su hermana fue testigo de su muerte: "Fue espantoso"

"Mi hermano se debió de marear y se levantó. Seguramente, pensó que no le pasaría nada apoyado en la pared, porque no sabía que era precisamente lo que se movía. Allí se quedó agarrado en una especie de saliente. Yo también pensaba que estaba seguro. Fue espantoso, todos empezamos a chillar, porque una pieza de la atracción le estaba machacando, pasaba por encima de él una y otra vez", explicó. "Algunas personas le intentaron agarrar, pero no pudieron", concluyó este familiar.

El accidente del joven le produjo un grave traumatismo en la cabeza por el que fue trasladado en estado crítico al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde, finalmente, murió. La víctima había ido a pasar el día a la Warner con su novia y sus familiares.

Años atrás, en 2002, otra atracción causó el pánico de los asistentes al dejar a 30 personas suspendidas boca abajo en el 'Stunt Fall', una de las atracciones más intensas de toda Europa, completamente ambientada en el mundo de los dobles de acción y los efectos especiales de Hollywood. Afortunadamente, en aquella ocasión, no hubo heridos ni víctimas mortales.