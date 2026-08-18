Claudia Barraso 18 AGO 2026 - 21:32h.

Unos bañistas alertaron de que vieron cómo el hombre se caía y se golpeaba la cabeza dentro del mar con una roca

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Un hombre de 58 años ha muerto este martes en la playa de Carvajal, en Fuengirola, Málaga. Los hechos sucedieron sobre las seis de la tarde cuando unos bañistas se dieron cuenta de que un hombre se había caído en una zona de rocas, frente al chiringuito Oasis.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso pasadas las seis de la tarde por parte de las personas que estaban en el paseo marítimo y que pudieron ver cómo el hombre caía y dejó de responder flotando en el mar. Según ha confirmado un portavoz del 112 a ‘Malaga Hoy’, la Policía Local fue quien advirtió de que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

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La víctima fue atendida por los vigilantes de la playa que intentaron reanimar durante varios minutos al hombre, pero sin éxito. Cuando acudieron los servicios de emergencia hasta el lugar donde les indicó la patrulla policial, siguieron reanimando a la víctima, pero tras varios intentos, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Cayó de la tabla y se golpeó con una roca

Según confirmaron fuentes municipales al mismo medio, el hombre estaba encima de una tabla de paddel surf y cayó de la misma, impactando con una de las rocas que estaba semisumergida en el mar. El servicio de Salvamento y Socorrismo, requerido por otros bañistas, consiguieron sacarle del agua y se dieron cuenta de que el hombre tenía un fuerte golpe en la cabeza.

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Tanto los socorristas como los efectivos de los servicios sanitarios, estuvieron durante 40 minutos realizando las maniobras de reanimación, pero al no conseguir que recuperase el pulso, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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Por el momento, se desconoce con exactitud las causas del fallecimiento del hombre, pero todo apunta a que el golpe que se pudo dar en la cabeza pudo dejarle inconsciente y ahogarse dentro del mar, aunque todavía no pueden certificarlo como un ahogamiento. De serlo, sería la cuarta muerte en la provincia en solo tres semanas.