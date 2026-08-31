Investigan si el muerto en el incendio de un trastero en Madrid, un joven bangladesí, vivía en él

Las autoridades están investigando si el joven de 26 años podría ser repartidor y vivir en el trastero

El suceso ha ocurrido tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en el distrito madrileño de Arganzuela

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MadridUn hombre fallecía este domingo tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en el distrito madrileño de Arganzuela, según informaba Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en la calle Canarias, donde han acudido trece dotaciones de Bomberos Madrid que se han encontrado con un fuego muy desarrollado, de difícil acceso y complicada extinción debido a la cantidad de dependencias y trasteros con bicicletas así como a la elevada carga térmica.

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Investigan si el joven vivía en el trastero

Durante las tareas de extinción los bomberos localizaron al varón que fue eacuado. Posteriormente, SAMUR-PC confirmaba su fallecimiento, tras comprobar que presentaba un cuadro de intoxicación por humos y quemadura inhalatoria.

Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Municipal colabora en las diligencias. Las autoridades están investigando si el joven de 26 años, de Bangladesh, podría ser repartidor y vivir en el trastero.