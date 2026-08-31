La mujer fallecida junto a su hija formaba parte de la familia que regentaba el establecimiento

La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel se ha hecho cargo de la investigación de este suceso

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TeruelUna mujer de 32 años y una menor de 9 han fallecido este domingo en un incendio declarado en un restaurante de Cedrillas (Teruel), en el que además una tercera persona ha sido evacuada de la primera planta del edificio por una posible intoxicación, según ha informado la Guardia Civil.

La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel se ha hecho cargo de la investigación de este suceso acaecido en un municipio de unos 650 habitantes, a la que se sumará la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Valencia.

Cedrillas decreta 2 días de luto por la muerte de una mujer y su hija en incendio

El Ayuntamiento de Cedrillas (Teruel) ha decretado dos días de luto desde este lunes por la muerte, el día anterior, de una mujer de 32 años y su hija de 9 en un incendio declarado en un restaurante de la localidad.

Al parecer, según recoge el medio local El Heraldo, la mujer fallecida junto a su hija formaba parte de la familia que regentaba el establecimiento.

En el incendio fue evacuada una tercera persona, por una posible intoxicación, de la primera planta del edificio en el que se ubicaba el restaurante.