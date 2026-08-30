Dos personas fallecidas en el incendio de un bar en Cedrillas, Teruel

El fuego se ha declarado en la parte baja del edificio

Una tercera persona ha sido evacuada de la primera planta del edificio por una posible intoxicación

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TeruelUna mujer de 32 años y una menor de 9 han fallecido este domingo en un incendio declarado en un restaurante de Cedrillas (Teruel), en el que además una tercera persona ha sido evacuada de la primera planta del edificio por una posible intoxicación, según ha informado la Guardia Civil.

El fuego se ha declarado en la parte baja del edificio, según han informado a EFE fuentes de la Diputación Provincial de Teruel, y se ha extinguido al resto del edificio con mucha fuerza.

Dos fallecidos

Según estas fuentes en un primer momento las personas afectadas por el incendio han sido atenidas por los servicios sanitarios.

El aviso se ha recibido sobre las 17.24 horas y hasta el lugar se han desplazado 4 bomberos, 2 oficiales y el jefe de guardia de la Diputación Provincial de Teruel, así como el helicóptero medicalizado del 112, una UVI móvil y Guardia Civil.