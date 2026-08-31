Maria Spinelli, la joven de 22 años fallecida en el tiroteo en una rave de Suiza

Maria Spinelli se había mudado recientemente a Suiza para buscar trabajo

La policía suiza ha detenido a un sospechoso de 43 años relacionado con el tiroteo

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Una joven ha fallecido y otras cinco fueron heridas en un tiroteo que se produjo en una fiesta rave en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia, en el norte de Suiza.

La fallecida es Maria Spinelli, una joven de 22 años que murió en el lugar de los hechos, mientras que los heridos son cuatro hombres y una mujer entre los 24 y 27 años, que se encuentran hospitalizados con heridas entre ligeras y graves.

Maria Spinelli, una joven italiana que buscaba una nueva vida en Suiza

Según recoge el medio local La Reppublica, Maria Spinelli se había mudado recientemente a Suiza para buscar trabajo. Allí se ganaba la vida con trabajos ocasionales como camarera en bares y restaurantes.

La joven era una apasionada de la música techno y sus redes sociales estaban llenas de fotos y vídeos de fiestas y festivales donde disfrutar de esta música. "Sonidos duros, alma suave", así se describía ella misma en sus redes sociales.

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Detenido el sospechoso del tiroteo

La policía suiza ha detenido a un sospechoso de 43 años relacionado con el tiroteo: "Actualmente se están llevando a cabo investigaciones sobre las circunstancias exactas del incidente, así como sobre sus antecedentes y su posible móvil. En esta etapa, se presume que hubo un único autor", admiten las autoridades del país.

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La Aarau Rave VOL. 7 se celebró en el Aargau Racing Club y terminó sobre las 02.00 horas, antes del tiroteo, ocurrido en torno a las 03.00 de la madrugada (hora en la España peninsular y Baleares), cuando los asistentes estaban saliendo del recinto. En el evento los propios organizadores esperaban la asistencia de unas 2.500 personas.

La gente que salía la fiesta escuchó los disparos poco después de finalizar la música y creyeron en un primer momento que se trataba de fuegos artificiales o petardos, han relatado testigos presenciales que vieron a una mujer tendida en el suelo tras ser alcanzada por los disparos. Al parecer el atacante disparó indiscriminadamente contra la multitud.