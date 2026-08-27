Jesús Mozo explica cómo se produjo el disparo que acabó con la vida de Raquel García durante una jornada de caza en Palencia

La cazadora que murió de un disparo accidental en un coto de Palencia era una conocida tiradora de Valladolid

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Raquel García Rodríguez, conocida tiradora y monitora de la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, murió este martes después de recibir un disparo mientras cazaba codornices junto a su pareja, Jesús Mozo Pereira, en un coto de Hérmedes de Cerrato, en Palencia.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, mientras las primeras pesquisas descartan que los hechos estén relacionados con un episodio de violencia de género. Jesús, que efectuó el disparo, sostiene que se trató de un accidente ocurrido cuando ambos continuaban cazando.

En declaraciones a 'IDEAL', Jesús Mozo ha querido reconstruir lo sucedido y rechazar algunas de las versiones y comentarios que han circulado después del fallecimiento. "Estábamos cazando, estábamos rematando la jornada, no sé de dónde ha salido que íbamos ya hacia el coche", explica. Según su relato, ambos caminaban juntos cuando aparecieron cuatro codornices y él se dispuso a disparar, momento en el que Raquel se giró y entró en la trayectoria del tiro. "Ni íbamos al coche ni teníamos por qué llevar las armas descargadas. Estábamos cazando", insiste.

El relato de Jesús sobre el momento del disparo

El suceso ocurrió sobre las 10:30 horas del martes, en una zona próxima al kilómetro 5 de la carretera P-114 y a unos 500 metros del casco urbano de Hérmedes de Cerrato. Fue el propio Jesús quien llamó al 112 para alertar de que su pareja había resultado herida por un disparo. Raquel fue atendida inicialmente en el lugar y evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, donde murió horas después a consecuencia de las lesiones.

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Jesús asegura que Raquel caminaba aproximadamente un metro por delante de él y a su derecha. Los dos iban hablando y, según explica, ya afrontaban la parte final de la jornada de caza cuando aparecieron cuatro codornices. "Estábamos cazando y Raquel iba un poco más adelantada que yo. Íbamos hablando, sin mucha expectativa ya de ver nada, pero salieron cuatro codornices juntas y yo iba a tirar", relata. Las aves salieron hacia la derecha y, siempre según su versión, fue entonces cuando se produjo el movimiento de Raquel. "Fui a tirar y ella pivotó hacia atrás, se metió en mi tiro a un metro y le cogió de pleno", cuenta Jesús.

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El cartucho alcanzó a Raquel en el costado derecho, por debajo de las costillas. Jesús explica que se trataba de un cartucho con perdigones del 10 y describe la gravedad de las heridas. "Con décima, si te coge a 15 metros, pues la hubiera plomeado, pero no esto", señala. Según su relato, Raquel permaneció consciente mientras era atendida por los sanitarios y fue sedada y estabilizada antes de ser trasladada en helicóptero a Valladolid. Durante el trayecto sufrió una primera parada cardíaca, de la que los sanitarios lograron reanimarla, y después una segunda en la que ya no pudieron salvarla.

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La muerte de Raquel ha causado especial conmoción entre los colectivos de la caza y el tiro y en Valladolid, donde era conocida por su trabajo como monitora de la Fundación Municipal de Deportes. Jesús y Raquel, que llevaban 16 años juntos, compartían además su afición por los animales y criaban perros de raza braco alemán en la casa que tenían en Hérmedes de Cerrato. También participaban en competiciones de tiro al plato y organizaban desde hace ocho años un encuentro de cazadores contra el cáncer infantil.

"Ella era todo para mí: las aficiones, los viajes, la caza, el tiro, los animales...", cuenta Jesús, que rompe a llorar al recordar a su pareja. El cazador, de 51 años, también lamenta los comentarios que han relacionado el suceso con otras circunstancias: "Me joden los comentarios que ha habido al respecto". Mientras él sostiene que el disparo se produjo accidentalmente durante la jornada de caza, la Guardia Civil continúa practicando diligencias para determinar qué ocurrió exactamente.