Muere una chica de 22 años y otros cinco jóvenes resultan heridos tras un tiroteo en una rave de Suiza

Europa Press Celia Molina 30 AGO 2026 - 10:36h.

La fiesta se estaba desarrollando en los alrededores de una pista de carreras de caballos cuando comenzaron los disparos

El otro accidente ocurrido en el Parque Warner: un joven de 23 años murió tras golpearse la cabeza en el 'Hotel Embrujado'

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Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas esta madrugada en el norte de Suiza por un tiroteo ocurrido en la localidad de Aarau, cuyo autor se ha dado por ahora a la fuga, según ha informado la Policía en redes sociales.

Algunas de las víctimas están en estado grave, según la Policía de Aarau, y los posibles motivos, así como las circunstancias exactas del acto delictivo "aún están poco claros". En cuanto a su identificación, la víctima mortal confirmada es una mujer de 22 años, que falleció en el lugar de los hechos, según anunció la policía cantonal de Aargau en la plataforma X.

Cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, sufrieron también heridas de diversa gravedad. Todas las víctimas son de nacionalidad suiza, según la misma fuente.

Las circunstancias del tiroteo "no están claras"

La rave nocturna, a la que acudieron alrededor de 3.500 personas, estaba ocurriendo en los alrededores de una pista de carreras de caballos cuando comenzaron los disparos en torno a las 03.00 de la madrugada (hora en la España peninsular y Baleares), según Europa Press.

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La Policía cantonal de Argovia ha procedido a acordonar la zona entera, incluyendo los terrenos alrededor de la pista, como una piscina y un campo deportivo. Los afectados que no han necesitado de hospitalización han pasado la noche en un gimnasio cercano.

La noticia fue difundida por el diario suizo Blick, en cuya web han publicado un vídeo que recoge "sucesivos disparos". Por su parte, la policía de Argovia ha señalado que hay una búsqueda del autor o autores en marcha y ha pedido a la ciudadanía que aporte cualquier vídeo o fotografía del incidente.

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Tal y como recuerda El País, Suiza tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de Europa, aunque los tiroteos violentos son "poco frecuentes" y en 2019 el país aprobó una normativa más restrictiva sobre el control de armas.