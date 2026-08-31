Agencia EFE 31 AGO 2026 - 08:52h.

El robo de cable de unos generadores se ha producido en una de las zonas de túnel del circuito de 'Madring'

Del 11 al 13 de septiembre Madrid se convertirá en la sede del Gran Premio de España que, 45 años después, vuelve a la capital

Compartir







Un robo de cable de unos generadores del circuito de Fórmula 1 de Madrid está siendo investigado por la Policía Nacional. Del 11 al 13 de septiembre, el trazado de 'Madring' se convertirá en la sede del Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1.

El robo de cable, advertido este domingo, se ha producido en una de las zonas de túnel del circuito, según han indicado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Madrid vuelve a acoger un GP de Fórmula 1

El nuevo circuito de Fórmula 1 de la capital se encuentra situado en el distrito de Barajas, en la zona de IFEMA, y cuenta con algunos sectores urbanos, una longitud de 5,4 kilómetros y 22 curvas.

En este nuevo circuito y 45 años después de la última prueba de esta categoría disputada en el Jarama en 1981, Madrid vuelve a convertirse en la sede de un Gran Premio de Fórmula 1.

La semana pasada 'Madring' albergó los test de Fórmula 3, donde más de treinta pilotos de esta categoría probaron este nuevo circuito, que ha suscitado críticas vecinales por ruido.