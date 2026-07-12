Europa Press 12 JUL 2026 - 19:33h.

El siniestro ocurrió cuando las víctimas participaban en una ronda del Campeonato Internacional Alpe Adria en Brno

Los fallecidos son el austriaco Philipp Steinmayr, de 33 años, y el rumano Adrian Rus, de 44 años

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MadridDos pilotos de motociclismo han muerto tras sufrir o verse implicados en un accidente cuando participaban en el circuito de Brno en la República Checa, según ha confirmado la FIM.

La Federación Internacional de Motociclismo ha detallado que las víctimas mortales son el austriaco Philipp Steinmayr, de 33 años, y el rumano Adrian Rus, de 44 años.

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"Con profunda tristeza, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM (FIM EWC) lamenta el fallecimiento", ha publicado en un comunicado hecho público. El siniestro ocurrió durante una ronda del Campeonato Internacional Alpe Adria.

"Nuestras condolencias a las familias, seres queridos y equipos de ambos pilotos, así como a todos aquellos que los conocieron", ha mandado la FIM, que canceló el resto de pruebas del fin de semana.