Madrid acelera de cara a la esperadísima cita para acoger el Gran Premio de España de Fórmula 1 entre el próximo 11 y 13 de septiembre

El día en que Isabel Díaz Ayuso se subió al coche de Carlos Sainz y recorrió Madring, el circuito de F1 de Madrid: “Tranquila, que no pasa nada”

Compartir







Madrid‘Madring’ acelera de cara a la esperadísima cita del mundo del motor para acoger en la capital el Gran Premio de España de Fórmula 1 entre el próximo 11 y 13 de septiembre. Ferrari, la emblemática escudería italiana, con sus pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton, han inaugurado de forma no oficial el circuito con unas pruebas que se habían mantenido con gran secretismo y que han permitido a los monoplazas rodar sobre el trazado, que promete dar grandes momentos para el espectáculo del denominado ‘Gran Circo’.

La noticia fue avanzada por Motorsport y si bien ayer todo estaba desplegado, hoy la escudería ha rodado sobre la pista con un ‘Filming Day’ que ha hecho también las delicias de quienes han podido acercarse hasta las vallas para disfrutar de un instante privilegiado pudiendo apreciar la incursión de los monoplazas en el circuito madrileño.

Ferrari y su SF-26, en el circuito de 'Madring'

El test de Ferrari, con su flamante SF-26, supone un paso de gigante para ‘Madring’ que ultima a toda velocidad todos los detalles y trabajos necesarios para que nada falle ese fin de semana de septiembre que acogerá el Gran Premio.

Los de ‘el Cavallino Rampante’, que en la jornada de hoy han podido familiarizarse con el trazado, recopilar los primeros datos y recabar información de utilidad para la carrera que tendrá lugar en apenas dos meses, han llegado además propulsados por los últimos resultados alcanzados, con Leclerc ganando en el Gran Premio de Gran Bretaña y Lewis Hamilton imponiéndose también recientemente en Montmeló.

Con ambos pilotos en tercera y cuarta posición en la clasificación, los de Maranello están en la persecución de los Mercedes de Antonelli y Russell, primero y segundo respectivamente. En Ferrari no quieren dejar nada al azar y saben que ‘Madring’ también puede ser clave.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Antes de la cita, no obstante, esperan cuatro grandes premios más: primero llega el de Bélgica, cuya carrera disputarán el 19 de julio a las 15:00 en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Después vendrá el GP de Hungría, en Hungaroring; el de Países Bajos, en Zandvoort; y el de Italia, con Ferrari corriendo en casa en el vertiginoso Autódromo Nacional de Monza, conocido como ‘El Templo de la Velocidad’.

Mientras tanto, Madring ya calienta motores.