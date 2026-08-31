La Policía encontró a la víctima tendida en una cama de matrimonio, adormecida y con el habla pastosa

Investigan si el muerto en el incendio de un trastero en Madrid, un joven bangladesí, vivía en él y trabajaba de repartidor

Compartir







Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre y a una mujer en el distrito de Ciudad Lineal tras localizar a una mujer que había sido drogada y retenida en el interior de un local, donde le obligaban a mantener relaciones sexuales con desconocidos.

Los hechos ocurrieron sobre las 06:00 horas del pasado día 25 de agosto cuando un hombre que viajaba en un autotaxi alertó a unos agentes en la calle Veinticinco de Septiembre de que una amiga suya estaba retenida en contra de su voluntad.

PUEDE INTERESARTE Las condiciones en las que vivían las ocho mujeres liberadas a las que obligaban a tener sexo con menores en un chalet de Madrid

Según este relato, la chica le había pedido ayuda por teléfono ya que la estaban obligando a prostituirse en un local de este distrito. Según decía y confirmaban los mensajes remitidos a su amigo, había sido contratada como camarera pero la estaban obligando a mantener relaciones sexuales con desconocidos contra su voluntad.

Al personarse en el mencionado local, los agentes encontraron cerrado el establecimiento. Tras requerir a los dueños para su apertura, localizaron en su interior a la mujer encerrada en una de las habitaciones, tendida sobre una cama de matrimonio.

PUEDE INTERESARTE Detenidas 12 personas que obligaban a prostituirse a 11 mujeres en condiciones infrahumanas: no las dejaban comer ni descansar

La chica estaba adormecida y tenía habla pastosa, lo que apunta a que se encontraba bajos los efectos de alguna sustancia. Además, presentaba evidentes signos de pánico. Según su relato, llevaba tres días retenida contra su voluntad en el local.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario. Los efectivos policiales arrestaron a los propietarios del local, un hombre de 62 años y una mujer de 28 años. Están acusados de un delito de prostitución y trata.