El cuerpo del pequeño se encontraba en el interior de una maleta que llevaba una mujer de 38 años y su hija de 15

La policía encontró también juguetes sexuales en el interior de la maleta donde se encontraban los restos del bebé

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AtenasUn bebé ha sido hallado sin vida, congelado, en el interior de una maleta, en un apartamento en el centro de Atenas. El cuerpo del pequeño presentaba más de 10 puñaladas.

Según recoge el medio local 'Ekathimerini', el hallazgo ocurrió este pasado domingo, en un apartamento turístico de la zona centro. Las autoridades habían acudido al apartamento después de las quejas del propietario del piso, ante la falta del pago del alquiler y la negativa de los inquilinos a marcharse.

El cuerpo estaba dentro de una maleta

El cuerpo del pequeño se encontraba en el interior de una maleta que llevaba una mujer de 38 años y su hija de 15. Al parecer, la mujer habría declarado que el menor era su hijo, que había fallecido. El menor presentaba múltiples puñaladas por la espalda.

La policía encontró también juguetes sexuales en el interior de la maleta donde se encontraban los restos del bebé.

Aunque no se ha podido determinar con exactitud la edad del menor, los primeros análisis forenses apuntan a que tendría entre ocho y nueve meses de edad. La mujer, su pareja y su hija fueron arrestados por supuestamente no denunciar el hallazgo del cadáver. Además, un hombre afgano de 26 años, que tendría una relación sentimental con la hija, también fue detenido.