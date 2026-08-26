El incendio se desató en la sala del Hospital de Islamabad a causa de la explosión de un aire acondicionado

Uno de los bebés fue salvado por un médico que se encontraba en la sala cuando se desató el incendio

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Al menos 15 recién nacidos han muerto en el incendio de una sala de ginecología que se ha desatado en un hospital de Islamabad, capital de Pakistán, según han informado las autoridades locales. Las primeras hipótesis apuntan a la explosión del compresor de un aire acondicionado en el origen del siniestro.

"El incendio fue controlado de inmediato y los bebés fueron trasladados inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos", pero ha reconocido que los neonatos "han quedado completamente quemados", según el comunicado de la administración del distrito capitalino, que cita el diario paquistaní 'Dawn'.

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La explosión de un compresor de aire acondicionado habría provocado el incendio

El fuego se desató tras la explosión de un compresor de aire acondicionado dentro de la sala, donde había 16 recién nacidos, según ha informado la cadena Geo TV citando a fuentes de los servicios de emergencia.

La oficina del primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha confirmado en redes la cifra de fallecimientos: "Shehbaz Sharif ha expresado su profundo pesar por el trágico incendio en la sala de recién nacidos del Hospital PIMS, en el que han fallecido 15 bebés", según la agencia Reuters.

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El mandatario "ha ordenado a las autoridades que investiguen de inmediato" lo sucedido, ha señalado la oficna de Sharif. "Una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas", ha reclamado.