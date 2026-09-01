Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America, es la mujer fallecida a causa de las heridas en un ataque con cuchillos en pleno Times Square.

Una mujer muere abatida tras apuñalar a dos personas, una de ellas ha fallecido, en pleno Times Square de Nueva York, EEUU

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Erin Piacenti, vicepresidenta de Selección de Negocios y Conflictos en Bank of America, es la mujer fallecida a causa de las heridas en un ataque con cuchillos en pleno Times Square. Bank of America ha confirmado el fallecimiento de su ejecutiva y ha mostrado su condolencias por lo sucedido. "Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos", ha declarado un portavoz de Bank of America.

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Piacenti, de apenas 32 años, fue atacada con un cuchillo en el abdomen por una mujer después de que la misma apuñalara previamente a un hombre de 68 años. Por el momento, la Policía precisa que el ataque fue aleatorio y sin provocación previa.

La joven, según desvela el New York Post, cursó sus estudios en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 2016. Posteriormente, obtuvo su título en la Facultad de Derecho de Fordham en 2021. Trabajó en el bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP y en el banco de inversión Morgan Stanley antes de incorporarse a Bank of America en febrero de 2025. Piacenti acababa de celebrar su segundo aniversario de bodas el 10 de agosto.

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Tisch ha apuntado, de acuerdo con la investigación preliminar, que el incidente habría comenzado cerca de la calle 41 con la Séptima Avenida, donde la autora, armada con dos cuchillos, se acercó a la primer víctima que acababa de salir del metro junto a su esposa. A la mujer la intentaron detener con pistolas táser pero fue finalmente abatida.

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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ha apoyado la actuación policial. "Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Nueva York que intervinieron e impidieron que un ataque horrible se agravara aún más", ha remarcado Mamdani para, seguidamente, apuntar que será llevada a cabo una investigación sobre los hechos.

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