La fiscalía de París pide que el abogado hispanofrancés Juan Branco sea investigado por violación

El conocido letrado del movimiento de los Chalecos Amarillos se enfrenta a cargos por violar a una joven 11 años menor que él

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Cinco años después de la denuncia inicial, la fiscalía de París emitió el pasado 6 de agosto su acusación formal en la investigación por violación contra el controvertido y conocido abogado Juan Branco.

En un análisis de 32 páginas, citado por ‘Le Parisien’, la fiscalía presenta una postura matizada. La fiscalía pretende imputar ante el tribunal penal al abogado de 37 años, incansable crítico de Macron y autor del exitoso ‘Crepúsculo’, por la violación a una mujer 11 años menor que él, en abril de 2021.

Sin embargo, pide el sobreseimiento de la causa por las denuncias de violación y agresión sexual presentadas por dos jóvenes por presuntos hechos cometidos en 2017.

Una estudiante de 20 años denunció la agresión

Juan Branco, quien sostuvo durante la investigación que era víctima de una conspiración política, siempre ha negado las acusaciones. El 29 de abril de 2021, una de estas mujeres, que entonces tenía 20 años, denunció la agresión que supuestamente sufrió dos días antes.

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Ella contactó con el conocido abogado del movimiento de los Chalecos Amarillos. El 27 de abril se conocieron, dieron un paseo y volvieron a verse esa misma noche. La mujer aceptó una segunda cita “sin ningún motivo oculto”. La estudiante fue a casa de Juan Branco y, al darse cuenta de que la batería de su teléfono estaba agotada y no tenía dinero para un taxi, se quedó a dormir en casa del abogado.

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Branco le ofreció compartir Lamaline, un analgésico que contiene paracetamol y morfina. También le sugirió ver una película en su cama, relató varios intentos de besarla y luego desvestirla. “Las cosas se intensificaron gradualmente; él me acariciaba, yo lo apartaba. Él continuaba”, explicó.

Trastorno de estrés postraumático en la víctima

Se describió a sí misma como “agotada moral y psicológicamente” hasta que Juan Branco se bajó la ropa interior. “Tenía miedo de ser agredida dada la situación; prefería ser violada sin violencia que con ella. Lo permití”, continuó.

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El psicólogo experto señaló que sufría un trastorno de estrés postraumático relacionado con los sucesos, lo que la hacía sentir vulnerable. Juan Branco, acusado formalmente en noviembre de 2021 , ha sostenido consistentemente que el encuentro fue consensuado. La fiscalía subraya que, a pesar de la presión a la que fue sometida, las declaraciones fueron “coherentes, reiteradas e inmediatas”.