Iria Sebastià Barcelona, 01 SEP 2026 - 11:17h.

Los autores escaparon después del homicidio a un hombre de 45 años apuñalado en la calle Sant Jaume, Manresa

Un hombre avisó a emergencias a las 5 de la mañana tras ver a la víctima herida en mitad de la calle

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación tras el hallazgo de un hombre muerto con signos de violencia en el casco urbano de Manresa, Barcelona.

El suceso ha tenido lugar en la madrugada de este martes, cuando un aviso recibido en el teléfono de emergencias 112 alrededor de las 5:00 horas alertaba sobre la presencia de una persona gravemente herida por arma blanca en mitad de la calle.

El agredido, era un vecino conocido de la localidad, padre de dos hijos.

En busca de los responsables

A pesar de los esfuerzos de los efectivos sanitarios por estabilizar al agredido, únicamente se pudo certificar su fallecimiento como consecuencia de las puñaladas.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la región policial central investiga las circunstancias en las que se produjo el ataque. Los agentes trabajan en las imágenes de las cámaras de seguridad del entorno y en la toma de declaración a posibles testigos que se encontraran en la zona a esa hora de la madrugada, con el objetivo de identificar y detener a los autores del homicidio.