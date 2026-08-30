Iván Sevilla 30 AGO 2026 - 19:45h.

El suceso ocurrió a las 16:14 horas en la playa de la Rubina, cuando los socorristas sacaron a la bañista del agua

La septuagenaria sufrió un paro cardiorrespiratorio y los intentos de reanimarla no resultaron exitosos, falleciendo in situ

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GironaUna mujer alemana de 73 años ha muerto este 30 de agosto cuando se bañaba en una playa ubicada en la Costa Brava, en la localidad de Castelló d'Empúries (Girona).

Según ha detallado Protección Civil de la Generalitat de Catalunya en un comunicado sobre el suceso, la anciana fue avistada inconsciente en el mar de la zona del litoral conocida como La Rubina.

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Rápidamente, los socorristas que estaban de servicio acudieron a sacarla a la arena cuando el reloj marcaba las 16:14 horas, momento en el que el 112 recibió el aviso del rescate de la víctima.

La anciana entró en parada cardiorrespiratoria

Había entrado en parada cardiorrespiratoria, por lo que intentaron recuperarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, no lo consiguieron y los médicos desplazados confirmaron el fallecimiento.

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Al lugar, donde ondeaba la bandera amarilla, llegaron sanitarios en cuatro ambulancias e incluso un helicóptero. Pero nada pudieron hacer por salvar la vida a la septuagenaria.

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También dos patrullas de los Mossos d'Esquadra se personaron en la playa para elaborar las diligencia del caso. La autopsia que se le haga al cuerpo determinará si murió ahogada o sufrió otro tipo de problema de salud.

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Con esta última fallecida, ya son 22 las personas que han perdido la vida en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño.

Consejos para extremar precauciones en zonas acuáticas

Desde Protección Civil han aprovechado para recordar lo importante que es extremar las precauciones en zonas acuáticas del litoral, piscinas, ríos, etcétera. Para ello, han reiterado unos cuantos consejos: