Detenido un migrante en Ceuta tras apedrear a militares que lo sorprendieron intentando entrar en una casa
Los militares han intervenido y, durante la persecución, el migrante ha arremetido "deliberamente" contra ellos con piedras
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Un migrante ha sido detenido este jueves después de apedrear a una patrulla del Ejército al haber sido sorprendido asaltando una vivienda particular, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes policiales.
Los hechos se han producido cuando una patrulla ha localizado al migrante intentando entrar en una casa de la ciudad. Los militares han intervenido y, durante la persecución, el migrante ha arremetido "deliberamente" contra ellos con piedras y ofreciendo una "resistencia brutal a golpes y patadas" al ser arrestado.
Esta situación ha sido denunciada en un comunicado conjunto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que han decido "alzar la voz de manera conjunta" para condenar, con la máxima firmeza, estos graves hechos.