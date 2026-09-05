La vivienda donde se encontraba el fallecido presentaba una gran acumulación de basura, compatible con el síndrome de Diógenes

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre podría haber fallecido hace meses

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TorrelavegaLa Policía Local de Torrelavega ha detenido a un matrimonio tras hallar en el interior de su vivienda el cadáver de un hombre.

Según recoge el medio local Ifomo, los hechos sucedieron este pasado viernes, cuando las autoridades encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo sin vida del padre de la mujer, sin que presentara aparentes signos de violencia.

El hombre podría haber fallecido hace meses

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre podría haber fallecido hace meses, pero será la autopsia la que finalmente determine cuándo y cómo falleció.

Al parecer, la vivienda donde se encontraba el fallecido presentaba una gran acumulación de basura, compatible con el síndrome de Diógenes, lo que ha dificultado el acceso al recinto.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y el caso ha quedado en manos de la Policía Nacional. El matrimonio fue detenido tras el hallazgo, pero este pasado viernes por la mañana fueron puestos en libertad mientras continúan las diligencias.