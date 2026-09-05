Redacción Cataluña Agencia EFE 05 SEP 2026 - 14:30h.

La presunta agresión a golpes se produjo a las seis de la madrugada de este 4 de septiembre en Aitona, Lleida

Aunque la víctima continúa ingresada en el Hospital Arnau de Vilanova, su vida no corre peligro, según fuentes policiales

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LleidaUn hombre de 42 años fue detenido por presuntamente darle una paliza a su pareja, que tuvo que ser hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El suceso ocurrió en el municipio de Aitona (Lleida).

Así lo adelantó el diario 'Segre' y lo han confirmado a EFE fuentes policiales tras una agresión a golpes que tuvo lugar el 3 de septiembre a las seis de la madrugada por causas que ya se investigan.

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Los sanitarios desplazados al lugar del aviso atendieron a la víctima y la evacuaron al centro de salud del pueblo, aunque debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada después al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

La vida de la mujer no corre peligro

Por su parte, los Mossos d'Esquadra iniciaron las labores para tratar de localizar al sospechoso del presunto ataque. Pasadas unas horas de los hechos, lo arrestaron en Torres de Segre.

La víctima continúa ingresada, aunque su vida no corre peligro, según han detallado las mismas fuentes. Ella misma confesó a los agentes que quien la había agredido había sido su marido.