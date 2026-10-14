Montse Fajardo fue una niña de siete años que murió tras ser torturada con un líquido corrosivo y tras recibir 36 puñaladas por parte de varios familiares en Almería en 2002

El hombre tiroteado en una planta de reciclaje de Almería era el hermano de la mujer que torturó y asesinó a la niña Montse Fajardo, de 7 años, en 2022

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AlmeríaEl asesinato a tiros de un hombre en una planta de reciclaje situada en el polígono industrial sector 20 de Almería, a la altura de Urbasur, ha desempolvado y ha desenterrado de la memoria colectiva el crimen de Montse Fajardo, la niña de siete años que fue torturada con un líquido corrosivo y apuñalada hasta en 36 ocasiones por parte de unos familiares en el vecindario almeriense de Piedras Redondas.

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En este brutal y sobrecogedor asesinato fue condenada Juana Santiago, prima del padre de la niña y hermana del hombre muerto tiroteado durante esta madrugada del miércoles 14 de octubre. Precisamente, ha sido el parentesco del fallecido con la condenada por el crimen de Montse Fajardo el que ha removido y ha vuelto a poner de actualidad el cruel asesinato de la niña cometido hace exactamente 24 años.

36 puñaladas y torturada con líquido corrosivo

Aunque según han detallado medios de comunicación locales como 'Diario de Almería', "por el momento, no se ha confirmado que el homicidio guarde relación con el asesinato de Montserrat Fajardo ni con los enfrentamientos familiares posteriores". Sin embargo, las casualidades que unen a estos crímenes son más que evidentes. La desaparición y el asesinato de la pequeña Montserrat Fajardo ocurría el 17 de octubre de 2002. Casi 24 años exactos, este hombre perdía la vida tras salir de trabajar en el polígono industrial sector 20 de Almería, a la altura de Urbasur.

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La pieza fundamental que ha provocado que la desaparición y el asesinato de la niña cometido hace más de dos décadas vuelva a salir a la luz es que la víctima del tiroteo del polígono industrial almeriense es el hermano de Juana Santiago, mujer que fue condenada por la tortura y muerte de la menor y a la que los investigadores le atribuían los celos como móvil del crimen.

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El crimen de la pequeña Montse Fajardo ocurrió el 17 de octubre de 2022 en el vecindario almeriense de Piedras Redondas. La pequeña de tan solo siete años desapareció tras acudir al cumpleaños de uno de sus primos y su cuerpo fue hallado horas después. Tres personas, entre ellas la hermana del hombre que ha sido acribillado a tiros en Almería, fueron condenadas en 2005 a 23 años de prisión por su implicación en el crimen, como recogía y explicaba medios de comunicación como el portal 'Bitácora Policial'.

El 17 de marzo de aquel año, Montse acudió a la celebración con sus familiares. Al terminar la fiesta, emprendió el camino de vuelta a casa, pero nunca llegó a su destino. Su desaparición movilizó a numerosos vecinos, que recorrieron las calles y los alrededores con la esperanza de encontrarla con vida. La búsqueda terminó de madrugada, alrededor de la 01:30 horas, cuando fue localizado el cadáver de la pequeña, dentro de una caja de cartón y envuelto en una sábana. La niña presentaba numerosas heridas de arma blanca, en total 36 puñaladas por todo su cuerpo, y quemaduras provocadas por un líquido corrosivo.

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La desaparición de la niña y posterior hallazgo de su cadáver pegó un vuelco cuando Antonio Santiago, primo de la madre de la niña y marido de la que después sería la condenada por el crimen, apareció ahorcado en un árbol. Su cuerpo fue localizado tan solo un día después de encontrar a la pequeña Montse en la caja de cartón, un suceso que formó parte de las primeras pesquisas policiales y que ayudo a encontrar a los culpables que habían matado a Montse Fajardo.

La detención de Juana en 2022, la hermana del hombre que ha sido tiroteado durante esta madrugada en Almería

El hallazgo del cadáver dio paso a una investigación que pronto se centró en varias personas cercanas a la familia de la víctima. Entre ellas se encontraba Juana Santiago, prima del padre de Montse, mujer del hombre ahorcado en un árbol y hermana del hombre que ha sido tiroteado en el sector 20 de Almería este 14 de octubre, cuyo domicilio estaba próximo al lugar donde apareció el cuerpo.

Según la información publicada de la época, los investigadores encontraron indicios relevantes para inculpar a Juana durante el registro de su vivienda. La caja en la que apareció el cadáver de la pequeña Montse procedía de un supermercado y correspondía a una mesa que, según los registros comerciales, había sido comprada tan solo unos días antes por Juana y su marido. Además, en el domicilio aparecieron otras piezas del juego de sábanas al que pertenecía la utilizada para envolver el cuerpo sin vida de la niña.

Juana, la hermana del hombre tiroteado ahora en Almería, reconoció haber participado en el asesinato de la pequeña Montse. Sin embargo, la mujer aseguró que su papel se había limitado a limpiar la escena y trasladar el cuerpo de la niña. También señaló a su marido, Antonio Santiago, y a otra pareja, formada por Engracia Santiago y Antonio Fernández, tíos abuelos de la niña, como responsables directos del crimen.

Los celos por Montse Fajardo, el móvil del crimen

Una de las principales hipótesis sobre el móvil del asesinato apuntó a los celos y la rivalidad dentro del entorno familiar. Según la reconstrucción, Juana habría desarrollado un profundo resentimiento hacia Montse porque consideraba que la niña recibía más atención y afecto que su propia hija durante las reuniones familiares.

Como informaba en 2002 el periódico 'ABC' y tras conocer las declaraciones prestadas y la versión de los padres de la víctima, "Juana Santiago (tía de Montse Fajardo) sentiría al parecer celos hacia la pequeña víctima, porque acaparaba la atención de la familia y consideraba que una hija suya de 10 años de edad quedaba por ello marginada".

Ahora y a tan solo tres días de que se cumplan 24 años de este brutal caso, la Policía investiga este asesinato a tiros producido durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre en el polígono industrial de Almería.