El hombre muerto a tiros en una planta de reciclaje de Almería es el hermano de Juana Santiaga, acusada del asesinato de Montse Fajardo en 2002

Matan a tiros a un trabajador de la planta de reciclaje de Almería

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AlmeríaLa muerte a tiros de un hombre durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre sacudía al polígono industrial sector 20 de Almería, a la altura de Urbasur. La Policía Nacional recibía una primera llamada sobre las 05.30 horas en la que se alertaba de la presencia de un varón muerto en plena calle tras haber escuchado detonaciones en el sector 20 de Almería, a la altura de Urbasur.

Una segunda llamada de un persona en la misma zona manifestaba que había sido encañonado por una persona que había huido del lugar. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar comprobando la veracidad de los hechos y activaron el protocolo por muerte violenta.

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La víctima de este tiroteo, el hermano de la mujer acusada por el asesinato de Montse Fajardo

La Policía ha activado el protocolo de muerte violenta tras el hallazgo del cadáver a la altura de las instalaciones de la planta de reciclaje Urbaser, en el Sector 20 de Almería. Hasta la zona se han desplazado varios indicativos de la Policía Nacional, que han comprobado la veracidad de los hechos y se encuentran trabajando para recabar indicios y esclarecer el suceso.

Según apuntan distintas fuentes, la víctima mortal es un trabajador de la planta. En concreto, el hombre que ha muerto tiroteado es hermano de Juana Santiago, una antigua conocida de la Policía Nacional a la que detuvieron y acabó siendo acusada de la muerte de Montse Fajardo, la niña de siete años que apareció muerta en 2002 y cuyo crimen conmocionó a la sociedad española.

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La desaparición y el asesinato de Montse Fajardo

El crimen de la pequeña Montse Fajardo ocurrió el 17 de octubre de 2002 en el vecindario almeriense de Piedras Redondas. La pequeña de tan solo siete años desapareció tras acudir al cumpleaños de uno de sus primos y su cuerpo fue hallado horas después. Tres personas, entre ellas la hermana del hombre que ha sido acribillado a tiros en Almería, fueron condenadas en 2005 a 23 años de prisión por su implicación en el crimen, como recogía y explicaba el medio de comunicación 'Bitácora Policial'.

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El 17 de marzo de aquel año, Montse acudió a la celebración con sus familiares. Al terminar la fiesta, emprendió el camino de vuelta a casa, pero nunca llegó a su destino. Su desaparición movilizó a numerosos vecinos, que recorrieron las calles y los alrededores con la esperanza de encontrarla con vida.

La búsqueda terminó de madrugada, alrededor de la 01:30 horas, cuando fue localizado el cadáver de la pequeña, dentro de una caja de cartón y envuelto en una sábana. La niña presentaba numerosas heridas de arma blanca, en total 36 puñaladas por todo su cuerpo, y quemaduras provocadas por un líquido corrosivo.

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La desaparición de la niña y posterior hallazgo de su cadáver pegó un giro de 180 grados cuando Antonio Santiago, primo de la madre de la niña, apareció ahorcado en un árbol. Su cuerpo fue localizado tan solo un día después de encontrar a la pequeña Montse en la caja de cartón, un suceso que formó parte de las primeras pesquisas policiales y que ayudo a encontrar a los culpables que habían matado a Montse Fajardo.

Así fue el crimen de Montse Fajardo

El hallazgo del cadáver dio paso a una investigación que pronto se centró en varias personas cercanas a la familia de la víctima. Entre ellas se encontraba Juana Santiago, prima del padre de Montse, mujer del hombre ahorcado en un árbol y hermana del hombre que ha sido tiroteado en el sector 20 de Almería este 14 de octubre, cuyo domicilio estaba próximo al lugar donde apareció el cuerpo.

Según la información publicada por 'Bitácora Policial', los investigadores encontraron indicios relevantes para inculpar a Juana durante el registro de su vivienda. La caja en la que apareció el cadáver de la pequeña Montse procedía de un supermercado y correspondía a una mesa que, según los registros comerciales, había sido comprada tan solo unos días antes por Juana y su marido. Además, en el domicilio aparecieron otras piezas del juego de sábanas al que pertenecía la utilizada para envolver el cuerpo sin vida de la niña.

Juana, la hermana del hombre tiroteado ahora en Almería, reconoció haber participado en el asesinato de la pequeña Montse. Sin embargo, la mujer aseguró que su papel se había limitado a limpiar la escena y trasladar el cuerpo de la niña. También señaló a su marido, Antonio Santiago, y a otra pareja, formada por Engracia Santiago y Antonio Fernández, como responsables directos del crimen.

El móvil del crimen de Montse Fajardo y la investigación por este tiroteo

Una de las principales hipótesis sobre el móvil del asesinato apuntó a los celos y la rivalidad dentro del entorno familiar. Según la reconstrucción recogida por 'Bitácora Policial', Juana habría desarrollado un profundo resentimiento hacia Montse porque consideraba que la niña recibía más atención y afecto que su propia hija durante las reuniones familiares.

Gracias a la reconstrucción de los hechos y a la autopsia de la niña se pudo comprobar que la pequeña Montse fue rociada con ácido y apuñalada hasta en 36 ocasiones antes de que los implicados limpiasen la escena y abandonasen el cadáver en una caja de cartón.

Finalmente, Juana Santiago, Engracia Santiago y Antonio Fernández fueron condenados en 2005 a 23 años de prisión. Ahora, la Policía investiga este asesinato a tiros producido durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre. "Por el momento, no se ha confirmado que el homicidio guarde relación con el asesinato de Montserrat Fajardo ni con los enfrentamientos familiares posteriores", apuntan desde 'Diario de Almería'.

Sin embargo, hay que recalcar que el asesinato de Montse dejó una profunda huella en Almería por la extrema violencia ejercida contra la niña y, ahora, 24 años después de este crimen el hermano de la principal acusada ha sido tiroteado en el sector 20 de Almería.