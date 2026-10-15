Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años junto a un museo en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona

Redacción Cataluña 15 OCT 2026 - 13:51h.

La fallecida había pasado la noche en los alrededores del museo antes de ser encontrada a primera hora de la mañana

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La Policía Local de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, investiga la aparición del cuerpo sin vida de una mujer de 47 años localizado este jueves por la mañana en las inmediaciones del Museu Torre Balldovina.

Había pasado la noche en los alrededores del museo

Los agentes han informado de que el hallazgo se produjo tras recibir un aviso alrededor de las 8.00 horas desde la conserjería del museo, situado en el parque de Can Zam.

Según informa El Periódico, hasta el lugar se desplazaron agentes policiales y efectivos de emergencias, que confirmaron el fallecimiento de la mujer. Según explicó la Policía Local a través de sus redes sociales, la fallecida había pasado la noche en los alrededores del museo antes de ser encontrada a primera hora de la mañana.

La investigación ha quedado en manos de los Mossos d'Esquadra, que deberán determinar las causas de la muerte y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el fallecimiento.

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El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet también expresó públicamente su pesar por la muerte de la mujer y trasladó sus condolencias a sus familiares y allegados.