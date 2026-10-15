El sanitario iba por la calle cuando, de repente, se produjo la agresión con arma blanca

La consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Nuria Parlón, ha expresado su "condena rotunda" recalcando que caerá "todo el peso de la ley" sobre el agresor

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BarcelonaLos Mossos d’Esquadra se hayan en la búsqueda de un individuo que atacó en plena calle a un médico del ambulatorio de Torelló, en Barcelona, al que apuñaló en plena calle pasada la medianoche. Las autoridades investigan lo ocurrido y tratan de esclarecer los hechos con todas las hipótesis aún abiertas.

El sanitario iba por la calle cuando, de repente, se produjo la agresión con arma blanca, que ha sido condenada por la Generalitat de Cataluña a través de las redes sociales.

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La vida del médico no corre peligro

Según ha precisado la consejera de Interior catalana, Núria Parlon, la vida del médico, afortunadamente, no corre peligro.

Sin mayores detalles al respecto de lo ocurrido, los Mossos d’Esquadra buscan al agresor mientras se investigan las circunstancias y el contexto en el que se produjo todo. Indagan en si el ataque pudiese estar vinculado con la profesión de la víctima, si era un intento de robo o si ambos se conocían.

En ese escenario, y por el momento, todas las hipótesis están abiertas. Según se ha conocido, fue el propio facultativo el que avisó a los servicios sanitarios para que le atendiesen por las heridas que acaban de infligirle.

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La Generalitat de Cataluña condena la agresión al médico en Torelló

Refiriéndose a lo ocurrido, la consejera de Interior catalana ha denunciado la “agresión con arma blanca muy grave” perpetrada “esta noche”, lanzando en primer lugar un mensaje de “apoyo a la víctima”.

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“No peligra su vida”, ha dicho, antes de pronunciarse para trasladar su “condena rotunda a estas actitudes intolerables en nuestra sociedad”.

“Ahora es momento de dejar trabajar a los profesionales de seguridad, a los Mossos d’Esquadra, para que puedan llevar a término la investigación adecuada y, sobre todo, la detención de este delincuente. En Cataluña ni normalizamos ni aceptamos esta conducta. Le caerá todo el peso de la ley”, ha sentenciado.