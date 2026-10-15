Russel Brand, actor y humorista, se enfrenta a tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor.

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"Solo es por diversión. Disfrútalo, disfrútalo". Es una de las frases que no olvida una de las denunciantes del actor y humorista británico Russell Brand y que se ha podido escuchar en el tribunal donde este se enfrenta a tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, relacionados con seis mujeres y con hechos ocurridos entre 1999 y 2009. Es uno de los juicios más mediáticos de Gran Bretaña. De hecho, diarios como The Guardian, BBC o Dailiy Mail están haciendo un seguimiento exhaustivo, con testimonio e imágenes policiales.

Estamos ante un nuevo caso derivado del MeToo americano que ya ha condenado al poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, recluido en una prisión de Nueva York cumpliendo una sentencia de 15 años de cárcel dictada en septiembre de 2026 por agresión sexual.

Brand, de 51 años, que fue uno de los presentadores más conocidos del Reino Unido y estuvo casado con la cantante estadounidense Katy Perry, triunfó en Hollywood, ahora hace podcast y vive en Florida.

El fiscal le ha calificado como un depredador sexual. “Su deseo, su intenso deseo de mantener algún tipo de contacto sexual, era indiscriminado y voraz. Podía ser amable cuando quería, divertido, encantador, incluso simpático, cuando esperaba obtener algo a cambio. Pero después "se volvía exigente, se creía con derecho a todo, era un seductor con un enorme apetito sexual, infantil en su expectativa de que todos sus deseos debían satisfacerse. Era despiadado, calculador, manipulador y, según sostiene la Fiscalía, un depredador sexual”.”, ha señalado en su alegato.

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La joven aporta fotos del actor sin camiseta el día de la presunta violación

La joven, que ha aportado fotos del actor sin camiseta el día de la presunta violación, declaró que le conoció tras asistir a un espectáculo de cabaret alternativo en el que él actuaba.

No se sintió atraída por el entonces desconocido artista, de quien supuso que era gay. Añadió que "charlaron durante horas", hablando sobre una posible obra de teatro que podrían representar, y que ella lo invitó a su habitación de hotel para continuar la conversación. "Era muy infantil, muy juguetón; no me sentí amenazada por él", ha confesado.

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La joven fue al baño y al regresar se encontró a Brand semidesnudo. Él mismo le pidió que le hiciera fotos. Son las fotografías que hoy ha visto el tribunal. Cuando ella le preguntó por qué se había desnudado él le dijo que solía estar así por casa. Y entonces se produjo lo que ella recuerda como una dolorosa violación de diez minutos.

“Me violó, me empujó sobre la cama. Me quitó la ropa, me bajó los pantalones. Lo recuerdo encima de mí, muy pesado. Sé que dije que no. Como que perdí la noción del tiempo. No podía salir de esa situación: '¿Grito, chillo?' Era muy pesado, no podía respirar, no tardó mucho.Yo decía ‘no, no’, pero estaba realmente asustada. Sé que me manoseó. Sé que me tocó, sé que me agarró los pechos. Sé que intentó besarme y moví la cabeza. No quería que me besara. Me estaba bajando los pantalones y quitándome la ropa interior, y estaba dentro de mí. No fue agradable, fue doloroso". Es el relato de la joven sobre lo que ocurrió ese día.

En medio de todo, Brand le decía lo guapa que era y le preguntaba si estaba disfrutando. "Nos estamos divirtiendo, no pasa nada, todo está bien, no se preocupen, es solo diversión, es normal".

Cuando el abogado Riel Karmy-Jones le preguntó si hubo alguna "conversación amable", la mujer respondió que Brand no dejaba de repetir: "Disfrútalo, disfrútalo". "Era casi como si me estuviera obligando a disfrutar de algo que no quería".

De hecho, al terminar, Brand actuó "como si nada hubiera pasado", anotó su dirección de correo electrónico y sugirió que a su madre le gustaría conocerla.

La mujer dijo que después de que Brand saliera de la habitación, simplemente se quedó sentada llorando y se sintió estúpida, y agregó: "En ese momento, simplemente me quedé en shock".

La mujer afirmó que un documental de Dispatches de 2023 sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Brand la "impulsó" a acudir a la policía y contarlo todo. La denunciante afirmó también que tardó en presentar la denuncia porque temía que afectara su vida profesional. "Me dijeron que si lo hacía público, mi carrera estaría acabada", declaró ante el tribunal.

Russell Brand niega todos los cargos y se ha declarado inocente. Ha afirmado que cualquier contacto sexual, de haberse producido, habría sido consensuado. El juicio continúa y se prevé que dure seis semanas.