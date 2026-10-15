Los padres de William Chapman expresan su preocupación por la atención de salud mental que recibía antes de morir

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William Chapman, el joven de 24 años que murió tras entrar en el recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, en Doncaster (Inglaterra), falleció a consecuencia de múltiples lesiones traumáticas que le provocaron la muerte rápidamente. Así se ha conocido durante la apertura de la investigación judicial sobre el suceso, celebrada este jueves, en la que también ha trascendido que el joven tenía un diagnóstico de esquizofrenia y había sufrido episodios psicóticos con anterioridad.

La familia de Chapman había expresado varias preocupaciones sobre el contacto del joven con los servicios de salud mental para adultos del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), según se expuso durante la audiencia.

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Chapman recibía atención de los servicios de salud mental de Doncaster, aunque era considerado una persona independiente y funcional que no necesitaba cuidados, informan fuentes como 'The Telegraph'. Tras su muerte, el organismo sanitario responsable ha puesto en marcha una investigación independiente para revisar lo ocurrido.

La familia había expresado su preocupación por la atención de salud mental

Caitlin Brookes, la oficial forense que intervino en la apertura de la investigación, explicó que los familiares de Chapman habían trasladado "varias preocupaciones" en relación con el contacto que mantenía con los servicios de salud mental. Durante la audiencia también se conoció que el joven tenía antecedentes de enfermedad mental.

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Chapman estaba vinculado a los servicios de salud mental para adultos de Doncaster, pero, según se expuso en la vista, era «muy funcional e independiente y no requería cuidados». La información conocida durante la audiencia no establece que existiera una relación directa entre su diagnóstico y el ataque del tigre, ni determina si la atención que recibía influyó en lo sucedido.

Murió por múltiples lesiones traumáticas que le causaron la muerte rápidamente

La autopsia inicial determinó que Chapman había fallecido a consecuencia de múltiples lesiones traumáticas sufridas durante el encuentro con el animal. La oficial forense explicó que el tigre se aproximó al joven y que el contacto físico entre ambos le provocó unas heridas que le causaron la muerte en poco tiempo.

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Los sanitarios acudieron al Yorkshire Wildlife Park tras el incidente, pero solo pudieron certificar el fallecimiento del joven. El personal del recinto aseguró al tigre después del ataque. El parque ha confirmado que el animal, un ejemplar de tigre de Amur llamado Altai, permanece a salvo y no será sacrificado.

El servicio de salud ha abierto una investigación independiente

El organismo sanitario de la Fundación NHS de Rotherham, Doncaster y South Humber (RDaSH), que presta servicios de salud mental en la zona, ha iniciado una investigación independiente sobre el incidente, con la participación de otros organismos. El proceso sigue abierto y deberá examinar las circunstancias relacionadas con la atención que recibía Chapman, sin que por el momento se hayan hecho públicas conclusiones.

Un portavoz del RDaSH trasladó sus condolencias a los familiares y amigos del joven y recordó que el organismo debe respetar la confidencialidad de los pacientes. También señaló que la familia está al tanto de la investigación y recibirá el apoyo necesario para participar en ella. La entidad ha pedido que se respete la privacidad de las personas afectadas y ha declinado ofrecer más detalles sobre la atención sanitaria de Chapman mientras continúan las pesquisas.

Chapman saltó dos vallas y entró en el recinto del tigre el 10 de octubre

Chapman acudió al Yorkshire Wildlife Park el sábado 10 de octubre. Según los detalles expuestos durante la apertura de la investigación, alrededor de las 13:30 horas saltó dos vallas y accedió al espacio reservado para los tigres. Una vez dentro, se produjo el encuentro con Altai, que terminó con las lesiones mortales del joven. Antes de morir, Chapman publicó vídeos en redes sociales desde el interior del recinto. La cuenta fue eliminada.

Tras el ataque, los trabajadores del parque aseguraron al animal y los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar. En los días posteriores se conoció que Chapman había publicado un vídeo grabado desde el interior del recinto poco antes de morir. El suceso también motivó una investigación sobre salud y seguridad por parte del Ayuntamiento de Doncaster, responsable de la concesión de licencias al parque.

La investigación sobre las circunstancias de la muerte continuará en una audiencia completa prevista para el 18 de marzo de 2027. El RDaSH mantiene abierta, por su parte, su propia revisión independiente, mientras la familia afronta la pérdida y las dudas que ha planteado sobre la atención de salud mental que recibía el joven.