La víctima ha relatado que una mujer desconocida la obligó a entrar en los baños del local y la había agredido sexualmente

La denunciante ha sido trasladada al Hospital Universitario Lucus Augusti para ser sometida a un reconocimiento médico

Compartir







Una mujer ha sido detenida esta madrugada por agentes de la Policía Nacional de Lugo, en Galicia, por presuntamente violar a una joven de 20 años en los baños de un pub. Ha ocurrido en la zona de la Praza de Augas Férreas durante una fiesta.

Tras recibir el aviso, las autoridades han acudido al lugar de los hechos, donde han podido hablar con la víctima, quien ha relatado que, una mujer desconocida, la obligó a entrar en los baños del local y la había agredido sexualmente.

Las autoridades investigan lo sucedido

El medio digital 'El Progreso', informa de que según varias fuentes, la agresión no consistió únicamente en unos tocamientos, sino que llegó a penetrarla con la mano. Si esto se confirma, sería considerado un delito de agresión sexual con penetración.

La denunciante ha sido trasladada al Hospital Universitario Lucus Augusti para ser sometida a un reconocimiento médico. La presunta agresora ha sido detenida y está a la espera de ser puesta a disposición judicial.