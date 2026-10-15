Celia Molina 15 OCT 2026 - 13:04h.

Tras la publicación de su libro de memorias, la excantante de Dover ha dado una sincera entrevista sobre su estado anímico actual

Cristina Llanos, cantante de Dover, se abre en canal en sus memorias: "Estoy viva porque no tuve el coraje de matarme"

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El pasado 2 de septiembre y, tras largos años de silencio, Cristina Llanos, excantante de Dover, publicó un libro de memorias en el que revelaba los episodios más traumáticos de su vida. Sus fans entendieron entonces que la autora de 'Devil came to me', estuvo (de verdad) frente a frente con el diablo en más de una ocasión pues, según su libro, su padre la maltrataba - a ella y a su hermana Amparo - hasta el punto de "meterle la cabeza en el lavavajillas".

"Me agarró por el cuello de lo que fuera que llevaba puesto, el abrigo, supongo, no recuerdo si me dio tiempo a quitármelo, me estampó contra la esquina que hacían la pared de la cama y el armario empotrado, y a un centímetro de mi cara, con la voz llena de resentimiento y de un algo enfermizo, dijo: 'Ándate con cuidado, Cristinita, que ahora no están tu madre ni tu hermana para defenderte", cuenta en uno de los capítulos, adelantados por 'El Mundo', sobre las agresiones que sufría por parte de su progenitor.

El lector se queda congelado al saber que, esa misma noche, Cristina, de 19 años, llegaba a casa después de haber sido violada por un hombre que la había atacado tras bajarse de un autobús: "Con el cuerpo dolorido y trastornado, me levanté de la cama, me duché con mucho asco de tener que tocar lo que había tocado ese y acto seguido comencé el proceso de, por un lado, cerrar mi puerta al exterior bajo siete llaves, y, por el otro, hacer como que aquello no había sucedido, de cara a los demás y a mí misma", escribió.

"La idea del suicidio es un cobijo para mí"

Todos ellos motivos por los que la cantante, que alcanzó la cima de la fama mundial con su voz rasgada y dolorida a finales de los noventa, contempla su suicidio como "un cobijo", tal y como ha expresado en una nueva entrevista con 'El Mundo'.

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"Una violación te marca para siempre"

No es la primera vez que Cristina confiesa su intención de quitarse la vida, pues en las memorias ya declaró que "si está viva hoy, es porque no ha tenido el coraje de matarse". Y, ahora, aunque en sus declaraciones es capaz de verbalizar y encajar todo lo vivido, tiene claro que esa vía sigue siendo para ella una salida: "Si un día no puedo más, ahí están las pastillas, me las tomo y hasta luego", ha dicho.

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En la entrevista, ha vuelto a hablar del éxito súbito de Dover como un "milagro" que salvó su vida en "el último momento". Y también de la agresión sexual que cambió su personalidad para siempre: "Cuando ocurre algo así, te marca. Ya no eres la misma persona que ibas a ser, de ninguna manera. Es como una bomba en la cabeza y hay un componente muy fuerte de vergüenza por lo que te ha pasado, además de la culpa, que es ya lo más fuerte del asunto", ha declarado.

Aquella agresión, sumada a los malos tratos de su padre, hicieron que, durante mucho tiempo, Cristina tuviera "miedo a los hombres". Pero, ahora, en su madurez, sin tener marido ni hijos, ha decidido no perder más el tiempo con ellos: "Yo no odio a los hombres pero creo que no es importante encontrar a un maromo. Prefiero ahorrarme el tiempo de encontrarlo, ya no tengo paciencia para aguantar las tonterías de los maromos", ha concluido, añadiendo que su hermana sigue siendo la persona más importante de su vida.