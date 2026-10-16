Les han intervenido en sus domicilios en Málaga y Murcia dispositivos informáticos y electrónicos que podrían estar relacionados con los hecho

Los sospechosos están acusados por la presunta comisión de delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos

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Dos jóvenes ha sido detenidos en Málaga y Murcia por su presunta implicación en varias falsas amenazas de bomba contra dos aeropuertos españoles. Para dar las alertas distorsionaban sus voces con inteligencia artificial provocando la activación de protocolos de seguridad y la alteración de la actividad aeroportuaria, según ha informado, este viernes, la Policía Nacional.

Los detenidos utilizaron sin autorización los datos del Documento Nacional de Identidad de un tercero para registrarse en un servicio de llamadas por Internet, conocido como Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP). Posteriormente, habrían recurrido a técnicas de falsificación del identificador telefónico, denominadas "caller ID spoofing", y a herramientas de inteligencia artificial para modificar la voz.

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Los dos hombres, de los que no se ha facilitado su identidad, han sido arrestados el pasado miércoles en una operación que ha incluido registros en sus domicilios.

Se les atribuyen supuestos delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos

Los agentes han intervenido diversos dispositivos informáticos y electrónicos que podrían estar relacionados con los hechos. A los sospechosos se les atribuye presuntamente la comisión de delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos.

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A los dos sospechosos se les atribuye presuntamente la comisión de delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos.

Los especialistas estudian si en la actuación de los detenidos esté relacionada con el "swatting", una práctica consistente en provocar despliegues policiales mediante avisos falsos a los servicios de emergencia.

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La investigación, desarrollada por la Comisaría General de Información con la colaboración de las brigadas provinciales de Málaga, Murcia y Valencia, también analiza la posible participación de terceros y la vinculación de los detenidos con entornos digitales relacionados con el acoso y la intimidación.