La Policía descarta que esté vinculado con el asesinato de un trabajador de la planta de reciclaje el miércoles pasado

El hombre tiroteado en una planta de reciclaje de Almería era el hermano de la mujer que asesinó a la niña Montse Fajardo, de 7 años, en 2022

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Un hombre ha matado a tiros a otro, este viernes, en el barrio de Pescadería en Almería, y se ha dado a la fuga. La Policía ha descartado que este incidente esté vinculado con el crimen ocurrido el pasado miércoles en una planta de reciclaje de la misma localidad andaluza.

Según han indicado a EFE fuentes próximas al caso, el suceso ha tenido lugar poco antes de las 12:00 horas y hasta la zona se han desplazado agentes de la Policía Nacional, Judicial y Científica para hacerse cargo de la investigación tras confirmarse la agresión mortal con arma de fuego.

El presunto autor del homicidio le habría disparado dos tiros a la víctima antes de huir de forma inmediata del lugar.

La Policía está realizando las labores de inspección en la barriada mientras se produce el levantamiento del cadáver, que será trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para realizarle la autopsia.

La Policía descarta que esté vinculado con el asesinato de un trabajador de la planta de reciclaje

Las fuentes han desvinculado totalmente este suceso del crimen ocurrido el pasado miércoles en el polígono industrial del Sector 20 de la misma ciudad, donde resultó muerto Antonio Santiago, un trabajador de una planta de reciclaje que fue tiroteado tras finalizar su turno laboral.

El fallecido el miércoles era hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años de cárcel por el asesinato en 2002 de la niña de siete años Montserrat Fajardo.