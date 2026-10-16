El atacante fue abatido por un vecino y dejó a otro menor de siete años herido y a un docente de 54 en estado crítico: ambos han sido hospitalizados

Ya son 52 tiroteos en las escuelas estadounidenses en lo que va de año

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OregónConmoción en Oregón, Estados Unidos tras un nuevo tiroteo que ha vuelto a sembrar el pánico en las aulas. En total, ha dejado cinco muertos, entre ellos tres niños, una profesora y el propio atacante.

Rotos por el dolor, durante la noche se ha celebrado una vigilia en recuerdo de las víctimas. El autor de la masacre ha sido identificado como un adolescente de 16 años que fue abatido por un vecino.

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Momentos de pánico en la escuela Silver Rail de Oregón

Los hechos se produjeron en torno a las 12:59 hora local (las 21:59 en España peninsular), cuando el centro de emergencias recibió el aviso de una persona que denunciaba haber recibido múltiples disparos en su vehículo efectuados con un arma larga. Inmediatamente después, decenas de llamadas alertaban de la presencia de un tirador en el interior del colegio, la escuela de primaria Silver Rail de Oregón, sumida para entonces en momentos de pánico, shock y tensión, con los alumnos atemorizados por lo que estaba ocurriendo.

A las 13:01, se decretó el cierre de emergencia del recinto, siendo apenas un minuto después cuando los primeros agentes llegaron al lugar, confirmaron la muerte del asaltante y aseguraron el edificio para atender a las víctimas.

El autor del tiroteo en la escuela de Oregón fue abatido por un vecino

En el interior de las aulas había entre 400 y 500 niños en ese momento. Fuera de ellas, la angustia y la desesperación de los padres y los vecinos de los aledaños se incrementaba con cada minuto que transcurría en la incertidumbre respecto al estado de los menores.

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El autor del tiroteo, dispuesto a perpetrar una matanza, había practicado antes sus disparos en un coche y había conseguido acceder al recinto, donde acabó con la vida de tres niños y una profesora, dejando además a otro menor de siete años y a un docente de 54 gravemente heridos. Este último, en estado crítico, siendo ambos trasladados al hospital St. Charles Bend.

"Como pueden imaginar, el proceso de evacuar a todas estas personas del edificio y llevarlas a la iglesia Journey es un verdadero desafío. Pero estamos trabajando en ello. Les pedimos paciencia”, señalaban las autoridades en el momento en que transcurrían los hechos, mientras cada segundo se convertía en una agonía para los padres, esperando ansiosos noticias sobre sus hijos. Teléfono en mano, muchos de ellos intentaban buscar respuestas, intentando mantener una calma que parecía imposible.

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Tras instantes de pavor y desconcierto, la primera certeza llegaba con la confirmación de las autoridades: el atacante fue abatido, y gracias a un vecino de Bend.

"Intervino heroicamente para evitar más pérdidas de vidas", ha explicado la gobernadora de Oregón, Tina Kotek.

Con tan solo 16 años, el asesino portaba un arma, forzó las cerraduras y fue capaz de apretar el gatillo.

“Tenemos el corazón roto. Estamos aterrorizados”, ha señalado Steven Cook, superintendente de las Escuelas de Bend-La Pine, donde se han producido los hechos.

“Las escuelas deberían ser un lugar seguro. Lo que ha pasado hoy no debería haber pasado”, ha lamentado, por su parte, la alcaldesa de la ciudad de Bend, Melanie Kebler.

En total, ya son 52 tiroteos en las escuelas estadounidenses en lo que va de año.