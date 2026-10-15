Alberto Rosa 15 OCT 2026 - 18:42h.

Paco Fajardo ha negado cualquier vínculo con la muerte del trabajador de la planta de reciclaje, hermano de la mujer que acabó con la vida de su hija en 2002

El hombre tiroteado en una planta de reciclaje de Almería era el hermano de la mujer que torturó y asesinó a la niña Montse Fajardo, de 7 años, en 2022

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El asesinato a tiros de un hombre durante la madrugada del pasado 14 de octubre junto a la planta de reciclaje del Sector 20 de Almería, ha reabierto el caso del atroz asesinato de la pequeña Montserrat Fajardo en el año 2002. La confirmación oficial de que la víctima mortal es el hermano de Juana Santiago, la mujer condenada por torturar y asesinar a la niña de siete años en el 2002, ha desatado una tormenta mediática de especulaciones sobre un posible ajuste de cuentas.

Paco Fajardo, el padre de la niña asesinada hace 26 años, ha negado que exista una venganza familiar y defiende la inocencia de su familia. Lo ha hecho en una desgarradora entrevista concedida al programa ‘Hoy en día’ de Canal Sur. Fajardo ha negado en ella cualquier tipo de vinculación, directa o indirecta, con el asesinato de Antonio Santiago.

"Me entero porque me da por poner el televisor y veo cómo están sacando cosas de mi niña. Y digo, bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué tienen que sacar las cosas de mi niña?", ha relatado el progenitor de Montserrat.

Dispuesto a colaborar con la investigación "sin ningún impedimento"

La familia critica la ligereza con la que se les ha señalado en la opinión pública como posibles autores de una venganza, sin que las autoridades hayan contactado con ellos. “El que nada debe, nada teme”, ha sentenciado. “Si me quieren relacionar con esto, lo lógico es que la Policía venga a mi casa, que yo estoy en mi casa, que yo no estoy en ningún sitio”, ha señalado.

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Fajardo muestra su total disposición a colaborar con la investigación y dice que si los agentes lo consideran oportuno, acudirá “sin ningún impedimento” adonde le requieran, incluso se ha ofrecido de forma voluntaria a que le “metan en el polígrafo” y le tomen declaración.

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Paco Fajardo ha hablado cómo ha sido la vida de su familia durante estos 24 años, tras el crimen que les arrebató a su hija a manos de su propia tía y prima hermana. El padre ha contado que reside en Los Almendros y los parientes de la asesina en el barrio colindante de Torrecárdenas.

"En ningún momento los hemos molestado"

Cuenta que la convivencia ha sido, a pesar de la tragedia, pacífica. “Ahí están todos los familiares de la asesina, y en ningún momento ninguno ni yo ni ninguno de mi familia los hemos molestado. En la vida me he metido con ellos, en la vida le he dicho nada", ha explicado.

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Sobre la coincidencia en el tiempo de la excarcelación de Juana Santiago, que abandonó la cárcel hace apenas dos meses tras cumplir los 23 años de condena, Fajardo ha señalado que ni siquiera lo sabía. “Te doy mi palabra de que no sabía ni que había salido. Me he enterado por los medios”, ha destacado.