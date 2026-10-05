El avión privado de transporte médico desapareció en el Atlántico frente a la costa del Estado de Massachusetts mientras viajaba de las Bermudas a Boston

La búsqueda se suspende después de que la Guardia Costera de Estados Unidos haya rastreado más de 7.000 kilómetros durante aproximadamente 66 horas

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Se suspende la búsqueda de los seis pasajeros a bordo del avión privado de transporte médico desaparecido en el Atlántico frente a la costa del Estado de Massachusetts, en Estados Unidos a primera hora de este sábado, según un comunicado de la Guardia Costera estadounidense publicado este domingo por la noche.

Sobre las dos de la madrugada del sábado, la Administración Federal de Aviación (FAA) notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos que se había perdido el contacto con la aeronave Gulfstream G100 de la empresa Latitude Air Ambulance mientras viajaba de las Bermudas a Boston, el cual despegó alrededor de las 23:40 hora local. Se emitió una alerta de búsqueda y rescate.

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Tras rastrear 7.153 kilómetros durante aproximadamente 66 horas, la búsqueda se suspende

De acuerdo con los datos de FlightAware, recogidos por la cadena estadounidense 'CNN', el avión voló a una altitud de más de 7.000 metros de altura durante más de una hora antes de precipitarse casi 4.000 metros en dos minutos.

Posteriormente, se encontraron restos del avión frente a la costa de Nantucket, una isla de Massachusetts situada a unos 30 kilómetros al sur de Cape Cod, según informó la Guardia Costera, sin que se encontraran restos de sus ocupantes.

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A bordo del avión viajaban seis pasajeros, entre ellos cuatro ciudadanos canadienses y dos ciudadanos de Bermudas. Según el comunicado de la Guardia Costera, ya se ha comunicado a los familiares.

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"Suspender la búsqueda no es una decisión fácil", ha asegurado el contralmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Noreste de Massachusetts. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos afectados por la tragedia y nuestro agradecimiento a las agencias colaboradoras que ayudaron a apoyar las labores de búsqueda", ha agregado.

Los recursos de la Guardia Costera y de las agencias colaboradoras rastrearon "4.445 millas (7.153 kilómetros) durante aproximadamente 66 horas", explica la nota.