Herido grave un niño de seis años tras caer al vacío desde un tercer piso en Huétor Tájar, Granada

El niño ha sido trasladado posteriormente en helicóptero a un centro hospitalario de Granada capital

Una niña de 11 años cae al vacío desde la segunda planta de un hospital de León, donde estaba ingresada en psiquiatría

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GranadaUn niño de seis años ha resultado gravemente herido tras caer desde una ventana del tercer piso de un edificio en la calle Ancha de Huétor Tájar, Granada. Según informa 'Ideal', el suceso ha ocurrido en torno a las 10:30 horas, cuando el menor -que jugaba junto a una ventana- ha terminado cayendo al vacío, según testigos.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos sanitarios para atender de inmediato al menor herido.

El niño ha sido trasladado posteriormente en helicóptero a un centro hospitalario de Granada capital, según informa el 112.