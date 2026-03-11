telecinco.es 11 MAR 2026 - 14:50h.

La Policía investiga cómo pudo ocurrir si todas las ventanas de la unidad de psiquiatría infantil están selladas

Fuentes de la investigación barajan la existencia de algún fallo en el sistema de seguridad de las ventanas o una posible negligencia humana

Una niña de 11 años ha caído desde la segunda planta de Hospital Universitario de León (Caule), donde estaba ingresada en la unidad de psiquiatría. Los agentes investigan cómo la menor se precipitó desde una de las ventanas si estas deberían haber estado "selladas". La niña permanece en esta crítico ingresada en la UCI del centro hospitalario.

El incidente ha ocurrido el pasado sábado en la cuarta planta de la unidad de psiquiatría, donde la niña estaba hospitalizada, según ha publicado el periódico Heraldo de León, que cita fuentes de la investigación. Una enfermera se dio cuenta de la grave situación al ver a la menor en el exterior de la ventana, pero no pudo impedir que esta cayera al vacío.

La Policía, que investiga, cómo la niña logró abrir la ventana desde la que se lanzó si estas cuentan con sistemas de seguridad que impiden su apertura diseñadas para pacientes con riesgo autolesivo. La menor se encuentra actualmente ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos, por las lesiones sufridas tras la caída desde una altura equivalente a cuatro plantas de un edificio convencional, aunque la estancia se sitúa en la segunda planta médica del hospital.

La Policía investiga si falló el sistema de seguridad de las ventanas o hubo una negligencia

Fuentes de la investigación barajan la existencia de algún fallo en el sistema de seguridad de las ventanas o una posible negligencia humana, que habrían permitido abrir la ventana pese a tratarse de una unidad, donde estaba implementado. Los agentes están analizando el estado de la instalación, de las ventanas y las medidas de seguridad que rigen en esta planta del hospital, además de la persona (o personas) que tenían una llave maestra para abrir las ventanas.

El inicidente ha ocurrido apenas tres meses después de haber sido inaugurada esta Unidad de Hospitalización Psiquiátrica para niños y adolescentes, en el Hospital Universitario de León (Caule).