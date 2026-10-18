Iván Sevilla 18 OCT 2026 - 19:07h.

El operativo de abordaje se culminó con éxito el 14 de octubre en aguas frente al litoral de Mazagón, en Huelva

Los arrestados, que maniobraron con peligrosidad en su huida, llevaban 76 fardos de hachís y varias garrafas de gasolina

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HuelvaNuevo operativo arriesgado para frenar el narcotráfico. Los agentes persiguieron e interceptaron con éxito una narcolancha que llevaba tres toneladas de hachís en la costa de Huelva. Hubo un total de ocho detenidos.

Los ocupantes de la embarcación semirrígida dotada de cuatro motores de gran potencia estaban transportando la droga frente al litoral de Mazagón, núcleo perteneciente a los municipios de Moguer y Palos.

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Según ha detallado la Guardia Civil, el abordaje se produjo concretamente en la mañana del 14 de octubre después de que detectaran el barco sospechoso mediante los sistemas de vigilancia.

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De inmediato, desplegaron los medios marítimos de los que disponían para tratar de alcanzarlo. Participó un helicóptero del servicio aéreo del instituto armado. La patrullera 'Río Tiétar' fue la que logró darle 'caza'.

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Navegaba con 76 fardos de hachís y garrafas de gasolina

Una vez localizada la narcolancha, observaron claramente que navegaba con numerosos bultos a bordo y también con varias personas. Eran fardos de hachís, un total de 76 que fueron incautados.

Antes de eso, los tripulantes de la embarcación intentaron darse a la fuga a gran velocidad y realizando maniobras bruscas, que pusieron en peligro la vida tanto de ellos mismos como de los agentes.

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Otros individuos que viajaban en ella empezaron a arrojar al mar petacas de gasolina. Al final, la patrullera pudo poner fin a su huida sin que se tuvieran que lamentar daños personales.

Los paquetes de la sustancia estupefaciente pesaron 3.040 kilogramos y, además, los guardias civiles intervinieron varias garrafas con combustible que no habían tirado al agua los arrestados.

Están acusados de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, otro de contrabando, otro de desobediencia a la autoridad y un último contra la seguridad colectiva por el 'petaqueo'.