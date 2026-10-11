Iván Sevilla 11 OCT 2026 - 14:26h.

Además de almacenar la sustancia estupefaciente en la vivienda, los arrestados tenían otra nave desde donde la distribuían

La organización desarticulada tenía también cuatro fusiles de asalto Kalashnikov y 28.000 euros ocultos en dobles fondos

Compartir







GuadalajaraUn grupo criminal que ha sido desmantelado guardaba casi tres toneladas de cocaína en una casa rural ubicada en la provincia de Guadalajara. La Guardia Civil ha informado de que hay ocho detenidos en total.

Los miembros de la organización arrestados están acusados de presunto tráfico de drogas a nivel nacional e incluso internacional, pues distribuían el producto a una red de clientes del país y de otros países.

Como primer eslabón para el reparto de la sustancia estupefaciente hacia el mercado europeo, los implicados tenían su sede central de almacenamiento en una vivienda que fue registrada por los agentes.

Allí hallaron gran cantidad de paquetes que contenían cocaína, en distintas partes del inmueble. Aproximadamente, en su conjunto pesaba 2.775 kilos, que se sumó a otra incautación en un vehículo.

PUEDE INTERESARTE Interceptan en Huelva una furgoneta cargada con más de 1.200 kilos de cocaína

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Benemérita inició las investigaciones tras tener sospechas de narcotráfico y vigilar las inmediaciones, localizando primero un automóvil con un doble fondo donde había 55 kilos de la misma droga.

También en un camión, los guardias civiles descubrieron 90 fardos escondidos en el interior de un semirremolque con un peso bruto de 99 kilos. Después averiguaron que la casa rural era usada presuntamente como guardería de la sustancia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuatro fusiles de asalto Kalashnikov y 28.000 euros ocultos

Por otro lado, el grupo disponía de una nave que servía como punto de distribución de la cocaína. En su interior, los agentes comprobaron que se realizaban trabajos para crear compartimentos de ocultación en vehículos.

A través de ellos podían transportar la droga por carretera sin ser interceptados. En el registro a la vivienda, igualmente localizaron cuatro fusiles de asalto Kalashnikov y ocho cargadores.

Junto a varios teléfonos y varios automóviles, en un doble fondo había 28.000 euros en efectivo escondidos. Los ocho arrestados pasaron a disposición judicial, decretándose prisión provisional para siete de ellos.