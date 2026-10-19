Buscan a María Trinidad Orrego, una mujer de 71 años desaparecida en Ferrol desde el miércoles

Alberto Rosa 19 OCT 2026 - 18:07h.

La desaparecida había salido de su casa con una maleta con la intención de pernoctar en un hotel

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La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido este lunes 19 de octubre una alerta de búsqueda por la desaparición de María Trinidad Orrego, una vecina de Ferrol de 71 años. La mujer lleva desaparecida desde el pasado miércoles 14 de octubre.

La mujer salió ese día de su casa con una maleta con la intención de pernoctar en un hotel de la ciudad. No obstante, sus familiares señalan que nunca llegó al establecimiento y que no han vuelto a tener noticias de ella.

La alerta difundida por SOS Desaparecidos en redes sociales:

María Trinidad tiene 71 años, mide 1,60, tiene complexión delgada, pelo canoso y ojos castaños. Ante la falta de noticias sobre su paradero, SOS Desaparecidos pide la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda contribuir a encontrarla. La asociación ha hecho pública la desaparición con el objetivo de ampliar la búsqueda y facilitar que posibles testigos puedan aportar datos relevantes.

La colaboración ciudadana es clave

Cualquier información acerca de su paradero debe comunicarse al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o al teléfono habilitado por SOS Desaparecidos, el 868286726.

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En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en los teléfonos 649 952 957 o 617 126 909.