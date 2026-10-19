Gonzalo Barquilla 19 OCT 2026 - 15:55h.

Los trabajadores del Hostal Vadillo de Losar de la Vera muestran su preocupación por Salva en la web de 'Informativos Telecinco'

Las incógnitas de la desaparición de Salva Martín tras aparecer su perra con vida: cómo sobrevivió el animal y qué pasó con el vecino

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Los trabajadores del Hostal Vadillo de Losar de la Vera, donde vivía Salvador Martín, el vecino que desapareció en la localidad cacereña el pasado 28 de septiembre, aseguran estar muy preocupados por el paradero del hombre de 68 años. Según han explicado a la web de 'Informativos Telecinco', era una persona jubilada, tranquila y que no tenía problemas con nadie. "No sabemos qué le ha podido pasar, pero es todo bastante raro", precisan.

Han pasado tres semanas y, por ahora, se desconoce qué ocurrió con Salva. El hombre desapareció junto a Tronky, la perra que vive en el hostal y con la que solía salir a pasear casi a diario. La falta de noticias de ambos generó una gran preocupación, pero el pasado viernes la perra apareció de forma repentina. Regresó por sí sola al establecimiento tras 18 días en paradero desconocido, aunque todavía no se sabe dónde ha estado. "Yo pienso que alguien pudo llevarse a los dos y que la perra se escapase. Aunque también pudieron llevárselo a él solo", comenta uno de los trabajadores consultados. Se trata de posibilidades que barajan a título personal y que no han sido confirmadas por los investigadores.

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El estado de salud de Tronky después de todo este tiempo ha llamado la atención tanto de los familiares como del personal del hostal. "Está perfecta. No sabemos si estuvo en el bosque o si ha estado en una casa. La perra vino limpita y, normalmente, si está limpia es porque ha estado cuidada", explican. El personal del establecimiento mantiene el contacto con Manoli, la hermana de Salva, y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su desaparición se ponga en contacto con las autoridades. "Hay mucha preocupación", subrayan.

Salvador es natural de Losar, aunque posteriormente se trasladó al País Vasco, donde pasó parte de su vida, hasta que decidió regresar a su pueblo. Jubilado, llevaba cerca de cinco años viviendo en el Hostal Vadillo, donde era conocido por los trabajadores. Tronky, la perra de Inmaculada, trabajadora del hostal, era su compañera habitual de paseo. Salía a dar "una vuelta con ella casi a diario", como hizo la noche del 28 de septiembre. La aparición del animal, por ahora, no ha aportado información que ayude a encontrar al vecino.

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La Guardia Civil detalla los trabajos para intentar localizar a Salva

La Guardia Civil ha explicado este lunes a la web de 'Informativos Telecinco' que desde el primer momento ha trabajado para localizar al desaparecido. Durante la primera semana, los esfuerzos se centraron en rastrear el entorno donde se le perdió la pista, sin dejar de lado la investigación para tratar de encontrar indicios sobre su paradero. "La primera semana se centró en realizar batidas sobre el terreno mañana, tarde y noche. Nos centramos en el entorno donde se le perdió la pista, por si pudo producirse una caída o algún incidente. Además, paralelamente, se inició una investigación para que, en caso de que no esté en esa zona, podamos obtener indicios sobre su paradero", detallan desde el instituto armado.

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Tras la aparición de Tronky, los agentes retomaron el dispositivo de búsqueda sobre el terreno durante el fin de semana para comprobar de nuevo la zona. El operativo con unidades especializadas concluyó el domingo en torno al mediodía sin resultados. La Guardia Civil precisa, no obstante, que esto no significa que se haya abandonado la búsqueda. Las patrullas ordinarias continúan trabajando en la zona, pendientes de cualquier información que ayude a encontrar a Salvador y revisando caminos.

"Es normal que haya preocupación por la desaparición de Salva. Todas las hipótesis siguen abiertas, totalmente. Vamos a seguir trabajando para encontrarle cuanto antes", trasladan desde la Guardia Civil.

Salvador Martín Martín desapareció sobre las 20:00 horas del 28 de septiembre, tras salir a pasear junto a Tronky. Hacia las 20:30 horas, un operario que cerraba el parque municipal lo vio allí y le indicó que debía abandonar las instalaciones. Una cámara lo captó alrededor de las 20:40 horas, a unos 100 o 150 metros del Hostal Vadillo, cerca de un paso de peatones de la avenida de Carlos V, cuando aparentemente regresaba al establecimiento junto a la perra. Las imágenes muestran a ambos caminando cerca de la calle de La Quebrada. Desde ese punto, una de las posibles rutas de vuelta al hostal pasaba por la calle de Los Molinos, aunque no se ha podido establecer qué ocurrió después. Ninguno de los dos regresó aquella noche y, desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias de Salvador.