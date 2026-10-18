La alarma ha saltado cuando el hombre que se había adentrado al mar con ella para darse un baño en la playa de Corinto le ha perdido de vista

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ValenciaUna mujer ha desaparecido esta tarde en la playa de Sagunt en plena alerta naranja por lluvias de intensidad fuerte en todo el litoral norte de la provincia de Valencia. Según informa 'La Opinión de Murcia', la alarma ha saltado cuando el hombre que se había adentrado al mar con ella para darse un baño en la playa de Corinto le ha perdido de vista. Al final, su cuerpo ha sido localizado sin vida en la playa de Canet d'en Berenguer.

Las últimas informaciones apuntan a que eran unas personas que pasaban el fin de semana en la zona y habían ido a bañarse. Su alerta ha movilizado pasadas las 20:00 horas a Bomberos, Policía Local de Canet d'En Berenguer y Sagunt, Guardia Civil, un helicóptero, personal de Salvamento Marítimo, socorristas y a expertos de Costa Palancia.

Una búsqueda complicada por las olas de casi dos metros

Se han llegado a hacer salidas en su búsqueda por mar, tanto por parte de los bomberos como por Costa Palancia. Pero la mala mar les ha impedido avanzar y han tenido que regresar pues las olas eran de casi dos metros. Pese a la falta de luz, el helicóptero seguía sobrevolando la zona hasta hace poco.

Al final, su cuerpo sin vida ha acabado apareciendo sin vida hace unos instantes en la playa de Canet d'en Berenguer. La alerta naranja por lluvias ya provocó ayer sábado el envío de un Es-alert por parte de la Generalitat Valenciana donde se pidió evitar los paseos marítimos y zonas de costa.