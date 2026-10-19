Una mujer resulta herida tras ser apuñalada supuestamente por su expareja en Benicarló en Castellón

Una mujer de 33 años ha resultado herida este lunes tras sufrir un apuñalamiento en Benicarló en un posible caso de violencia machista.

Una mujer es apuñalada a las puertas de un colegio en Benicarló, Castellón: podría tratarse de una agresión machista

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Una mujer de 33 años ha resultado herida este lunes tras sufrir un apuñalamiento en Benicarló (Castellón), según han informado la Guardia Civil y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Fuentes municipales han confirmado que supuestamente se trata de un caso de violencia machista y que el agresor es presuntamente la expareja de la víctima.

A las 7.50 horas se ha solicitado una ambulancia desde el Centro de Salud Integrado de Benicarló para una mujer herida por arma blanca.

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y ha trasladado a la mujer herida a un centro hospitalario, donde permanece ingresada con pronósticio reservado.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias del suceso y localizar al presunto autor del apuñalamiento, según han informado fuentes del instituto armado.