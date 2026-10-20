Una pareja encontró el cadáver de una mujer semienterrado en la playa de Lavaculos, en la zona de Sancti Petri, mientras paseaba a su perro

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y presentaba varios golpes en la cabeza

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Chiclana de la FronteraLa Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en la playa de Lavaculos, en la zona de Sancti Petri, en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Fuentes del instituto armado han informado que el cadáver fue localizado por una pareja que paseaba junto a su perro por la playa este domingo 18 de octubre. Al parecer, el cadáver presentaba signos de llevar varios días en el lugar.

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El hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición y con varios golpes en la cabeza

La mujer todavía no ha sido identificada y la Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte.

Nada más encontrar el cuerpo sin vida, desde Emergencias se desplegó a varios agentes de la Guardia Civil, Policía Local y servicios médicos que pudieron comprobar el avanzado de estado de descomposición del cadáver "como consecuencia de los días que estuvo a la intemperie, pues según avanza la autopsia, llevaba entre seis y diez días fallecida", indican desde 'Diario de Cádiz'.

Según ha podido conocer el medio de comunicación anteriormente citado, la mujer tendría unos 50 años y su cadáver se encontraba "muy deteriorado, y tras los primeros datos arrojados por la autopsia, presenta signos de violencia como consecuencia de varios golpes en la cabeza".

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Además, este mismo medio de comunicación ha podido conocer que esta muerte se está investigando y los investigadores tratan de esclarecer si se trata de un caso de violencia machista.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.